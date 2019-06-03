На Почтовой установили новый арт-объект

В Рязани на улице Почтовой установили новый арт-объект. Указатель «Фотодом» высотой под два метра окружён фото и видеокамерами из металла и указывает направление к музейно-выставочному центру.

Объект на самой популярной прогулочной улице города установило министерство культуры Рязанской области по собственным эскизам.

Отметим, что на Почтовой на прошлой неделе установили «нулевой километр», который 1 июня пропал. В пресс-службе администрации сообщили, что объект установили предварительно. Ещё один арт-объект – металлический рояль – в ближайшее время появится около Рязанской областной филармонии.