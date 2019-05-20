На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!

В субботу, 18 мая, в Рязани на 3-м Борковском карьере состоялось открытие девятого сезона рыбатлона. 80 участников из четырех областей России попали под бешеный клев рыбы, поэтому на первый план вышли беговые способности. Но и рыбацкие навыки, бесспорно, также повлияли на исход 1-го этапа сезона. Опытные рыбатлонисты показали закономерно высокие результаты, и особых сенсаций в этот день не было.

Помимо самого рыбатлона организаторы соревнований с партнерами подготовили и другие развлечения для зрителей. Магазин «Ни хвоста, ни чешуи» проводил со всеми желающими конкурс на точность забросов спиннинга, был организован детский городок от фестиваля «Во!Семья!» с батутами и эстафетной зоной, для взрослых же проводилась презентация и тест-драйв внедорожников. А перед рыбатлонным награждением группа компаний «Автоимпорт» и «Регион 62» разыграла несколько отличных туристических призов среди присутствующих.

Ну а сам рыбатлон проходил очень энергично! Не успели все пробежать первый километровый круг, как уже несколько человек поймали по свой первой рыбе. Мелкая плотва, уклейка и язь клевали активно, и самыми быстрыми в поимке первой рыбы стали опытнейший рязанец Олег Тинин, а также Павел Громов из Рязани и Валентин Вагшуль из Москвы. Они в итоге и разыграли награды 1-го этапа.

Олег Тинин также быстро выловил свою вторую рыбу и ушел на последний круг первым. Всего в 15 секундах умчал в погоню Павел, которому не составило большого труда догнать и перегнать на круге Олега. В итоге Павел Громов всего второй раз в своей карьере стал чемпионом. Его потрясающий результат – 16 минут 14 секунд. Олег Тинин – второй (16:35). Бронзу завоевал чемпион Общего зачета прошлого сезона москвич Валентин Вагшуль (17:50).

Среди девушек победу одержала Оксана Громова, супруга Павла! Вот такое семейное чемпионство состоялось на 1-м этапе рыбатлона. 2 место – у Ирины Мефодиной, 3-е место заняла Наталья Ермошина. Почти 30 человек получили призы и принялись ждать 2 этап, который состоится через месяц – 22 июня на озере Жидень (ТРК «Окская Жемчужина»). Регистрация участников уже началась на главной странице сайта rybatlon.ru