На первой 1/4 финала Официальной Рязанской лиги МС КВН было много спойлеров и качественного юмора

В среду, 5 июня, в Рязани прошёл очередной этап Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН. На сцене Рязанского Дворца молодёжи в 1/4 финала встретились 7 команд из Рязани, Москвы и Джанкоя. Праздник юмора провёл ведущий Арсений Агапов, фронтмэн команды высшей лиги «Без консервантов» из Санкт-Петербурга.

Судьбу играющих команд решали беспристрастные члены жюри:

Директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов

И.О.председателя Рязанской областной избирательной комиссии Дмитрий Боков

Редактор Официальной Рязанской лиги МС КВН Вадим Ермишин

Представитель «Русского радио Рязань» Наталья Баранова

Программный директор «Радио ОК» Станислав Ларионов

В юморе соревновались 7 команд. Ещё 5 команд встретятся в то же время на том же месте 6 июня. Началась игра ¼ финала с приветствия, команды представили небывалое разнообразие стилей и жанров. На места в 1/2 претендовали:

«Армия прекрасных половин» АПУ ФСИН России (г. Рязань)

«По-братски» (г. Рязань)

«30 февраля» Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (г. Рязань)

«Команда друзей» РГУ им.С.А. Есенина (г. Рязань)

«Женская версия» МГТУ им.Баумана (г. Москва)

«Парк имени Тимирязева» РГАУ-МСХА им. Тимирязева (г. Москва)

«Сборная Джанкойской области» (г. Симферополь)

Открыть этап – всегда волнительно, но «Армия прекрасных половин» справилась с этим на отлично. Рязанские красавицы в форме покорили сердца зрителей и членов жюри. Девушки рассказали, почему они выбрали свои профессии, а также пришли к выводу, что за плохой маникюр нужно давать пожизненное. Женскую компанию разбавил охранник Иван, который достиг вершины правоохранительной лестницы. В своё время он работал и в МЧС, и в полиции, и во ФСИН. Девушки пытались выяснить, зачем Иван напал на покупательницу в магазине.

– Ты зачем вчера покупательницу ударил!

– Просрочку уничтожал!

– В смысле?

– Ей уже 40, а она ещё не замужем!

Зал умирал со смеху. Затем участницы объяснили, почему должны пройти в финал – скоро лето, а в это время всегда пригодятся знакомый прокурор, спасатель и гаишник.

Команда «30 февраля» начала своё выступление со спойлеров, ребята рассказали, что Джон Сноу убьёт Дайнерис, Тони Старк умрёт, а Путин будет президентом ещё 8 лет.

– Дима, зачем ты спойлеришь? Нас теперь все будут считать уродами!

– Я тебя умоляю! Мы – будущие полицейские. Нас и так все уродами считают.

Участники сравнили тренеров ФК «Челси» и ФК «Рязань», предложили свою версию «Орла и решки» в Недостоево и рассказали о случае в Екатеринбургской тюрьме

Московские ребята «Парк Тимирязева» допросили сову, посидели на лавочке для влюблённых, а также показали миниатюру в следственном комитете Луховиц, где пытались измерить расстояние от места преступления до орудия убийства сначала в бигфутах, а потом в рулетках.

«Женская версия» шутила об украденном на слабо светофоре в центре Москвы, игре в мафию с бывшими, а в завершении вышли на сцену в халатах.

– Друзья, ну и, в конце концов, нам очень понравилось в Рязани! И раз уж Вы нас увидели в таком виде, то мы вам доверяем и наши отношения надолго!

Рязанские «друзья» вышли на сцену вместе с диваном под саундтрек одноимённого сериала. «Команда друзей» шутила про икоту, паспортистку в магазине «Красное и белое», Барака Обаму и друзей-приколистов.

Команда «По-братски» порадовала зрителей и членов жюри качественным юмором. Ребята пели анекдоты на мотивы известных песен, хвалились своими девушками, присоединились к теме спойлеров в тёмной подворотне и общественном транспорте, а также презентовали новый «ЭлектроКар» в Сколково.

Гости из Симферополя рассказали о своей родине. «Сборная Джанкойской области» рассказали, что если в Рязани за проезд в автобусе платят при входе, то в Джанкое платит тот, кто слабее водителя. Также поделились своим невезением и познакомили зрителей с мэром Джанкоя.

­– В Джанкое никогда не было горячей воды, зато есть «горячая линия», на которую необходимо звонить, когда нет горячей воды.

Жюри оценило работу участников строго, но справедливо. Оценки за первый конкурс:

«Армия прекрасных половин» – 55543 (4,4)

«30 февраля» – 44444 (4,0)

«Парк имени Тимирязева» – 54443 (4,0)

«Женская версия» – 55455 (4,8)

«Команда друзей» – 44433 (3,6)

«По-братски» – 55555 (5,0)

«Сборная Джанкойской области» – 45544 (4,4)

Во втором и заключительном конкурсе участники демонстрировали свои музыкальные номера. Максимальная оценка для команды – 4 балла.

Команда «30 февраля» спели песню про «батю», а также рассказали о своих отцах и подвели итоги.

– Парни, когда-нибудь и вы станете отцами, но самое главное, чтобы вы стали настоящим батей!

«Парк имени Тимирязева» пел песни обо всём, что видит, раскрывал секреты друг друга, заказывали пиццу и представляли, что последний сезон «Игры Престолов» снимал Андрей Звягинцев. По версии ребят, борьбы за железной трон просто не было бы, потому что победил бы Владимир Путин. Вместо драконов в финальном сезоне были бы Жигули, а мать драконов – была б «мать Жигули».

«Сборная Джанкойской области» показала случай в Рязанском отделении полиции. Ребята рассказывали о том, что делали – закупались в магазине, избили мойщика окон в гостинице, а также рассказали о своём родном городе. Участники пригласили гостей в Крым, а вот Джанкой посоветовали обходить стороной.

«Женская версия» спела песню про девчонок и подтвердила, что весь мир функционирует благодаря девушкам. Участницы рассказали благодаря кому Юрий Гагарин оказался на Луне, зачем Мария Кюри изобрела рентген и почему Пётр I заставил мужчин сбрить бороды.

Одна из участниц приехала в Рязань в свой день рождения. Зрители поздравили Анастасию Камышникову бурными аплодисментами.

«Команда друзей» подтвердила, что нужно верить друга в друга до конца и всегда быть готовым петь не только за себя, но и за своих друзей.

Участницы «Армии прекрасных половин» рассказали, почему они выбрали свою профессию.

– Я всегда очень любила хомячков. Но не из-за того, что они были маленькие и пушистенькие, а из-за того, что мне нравилось наблюдать за их жизнью в неволе. Когда родители оставили меня с младшим братом, я поняла, присматривать – это моё! – рассказала сотрудница ФСИН.

Последними на сцену вышли безоговорочные лидеры первого конкурса – команда «По-братски». Ребята спели песню о самых насущных рязанских проблемах, чем окончательно покорили зрителей. Один из участников команды сделал своей девушке предложение на сцене. У красавицы был только один ответ – «Да!».

Места распределились следующим образом:

1 место разделили – «По-братски», 8,4 (5,0+3,4) и «Армия прекрасных половин», 8,4 (4,4+4,0)

3 место – «Женская версия», 8,2 (4,8+3,4)

4 место – «30 февраля», 7,4 (4,0+3,4)

5 место – «Сборная Джанкойской области», 7,2 (4,4+2,8)

6 место – «Парк имени Тимирязева», 7,0 (4,0+3,0)

7 место – «Команда друзей», 6,6 (3,6+3,0)

В полуфинал прошли команды «По-братски», «Армия прекрасных половин» и «Женская версия». Окончательные результаты 1/4 финала и имена полуфиналистов будут объявлены в четверг, 6 июня.