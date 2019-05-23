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Общество Рязань 23 мая 2019 07:25 | Просмотров:

На нескольких улицах в Рязани отключат холодную воду




В четверг, 23 мая, в Рязани ожидается массовое отключение холодной воды из-за ремонтных работ, проводимых сотрудниками Водоканала. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Холодной воды не будет с 09.30 до 16.00 по следующим адресам:

– улица Трудовая, дома №№13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 (частный сектор);
– улица Ломоносова, дома с 46 по 72, с 37 по 49 (частный сектор);
– улица Бабушкина, дома с 36 по 46, с 11 по 21 (частный сектор);
– частный сектор улиц Кошевого и Гастелло;
– Куйбышевское шоссе, дома №№16, 16 корпус 1, 18, 18 корпус 1;
– улица Декабристов, дома с 12 по 26, с 5 по 25;
– улица Разина, дома с 44 по 52, с 45 по 53 (частный сектор);
– улица Советской Армии, дома №№20, 22, 24, 26, 28/7;
– улица Зои Космодемьянской, дома с 38 по 64, с 37 по 63 (частный сектор), дом №31;
– улица Зубковой, дом №6 корпус 1.

Также в это время холодной воды не будет в частном секторе на 1-м проезде Бабушкина, 1-м и 2-м проездах Зои Космодемьянской.

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