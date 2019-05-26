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Общество Рязань 26 мая 2019 09:23 | Просмотров:

На месте «Соснового бора» появится уникальный реабилитационный центр




На месте бывшего санатория «Сосновый бор» появится уникальный реабилитационный комплекс, «подобного которому в России ещё нет». Об этом заявил в субботу, 25 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Любимов вместе с представителями властей, активистами и сотрудниками МЧС дал старт акции «Сохраним «Сосновый бор!» по уборке территории будущего социально-реабилитационного центра.

На реконструкцию зданий санатория планируется потратить порядка 140 миллионов рублей. Эти деньги область сэкономила на проведении торгов. Начать работу реабилитационный центр должен в 2021 году. За год он сможет принимать до 2,5 тысяч человек, в том числе и детей-инвалидов. Не менее половины рабочих мест будет зарезервировано для людей с инвалидностью, сообщает сайт правительства Рязанской области.

– Думаю, что первые результаты покажут, что мы на правильном пути. Уже сейчас этот наш опыт концептуально одобрен на федеральном уровне, – рассказал губернатор.

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