На месте «Соснового бора» появится уникальный реабилитационный центр







На месте бывшего санатория «Сосновый бор» появится уникальный реабилитационный комплекс, «подобного которому в России ещё нет». Об этом заявил в субботу, 25 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Любимов вместе с представителями властей, активистами и сотрудниками МЧС дал старт акции «Сохраним «Сосновый бор!» по уборке территории будущего социально-реабилитационного центра.

На реконструкцию зданий санатория планируется потратить порядка 140 миллионов рублей. Эти деньги область сэкономила на проведении торгов. Начать работу реабилитационный центр должен в 2021 году. За год он сможет принимать до 2,5 тысяч человек, в том числе и детей-инвалидов. Не менее половины рабочих мест будет зарезервировано для людей с инвалидностью, сообщает сайт правительства Рязанской области.