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На дорогах Рязани появятся 40 новых автобусов

На дорогах Рязани скоро появятся 40 новых автобусов марки МАЗ 206 и ПАЗ, вместимостью на 72 и 53 посадочных места соответственно. В четверг, 5 сентября, их осмотрели заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий и профильный заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

По словам Бурмистрова, автобусы будут выходить на маршруты поэтапно, после прохождения техосмотра и проверки работоспособности систем ГЛОНАСС и других устройств.

Евгений Беленецкий поручил оборудовать автобусы точками доступа Wi-Fi, проверить системы видеонаблюдения, а также грамотно распределить технику по муниципальным маршрутам, сообщает сайт администрации города.

Как отметил начальник управления транспорта Андрей Михно, поступившие автобусы дополнят все городские маршруты. Это позволит увеличить количество единиц муниципального транспорта до ста.

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