На домашнем режиме: где проводят бесплатные онлайн-лекции об искусстве, науке и мышлении

Екатерина Приведенцева
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Опросы россиян в интернете подтверждают: в последние дни у жителей значительно выросла популярность различных онлайн-сайтов с развлечениями, доставкой товаров на дом и т.д.

Мы подготовили для читателей подборку площадок в мировой Сети, где можно провести время с пользой. Например, пройти курс обучения или послушать краткие, но интенсивные лекции от экспертов, где просто и интересно рассказывают о науке, творчестве, медицине, климате и многом другом. Таким образом, на карантине можно не только расширить кругозор, но и научиться новому.

Помощником в домашнем обучении станет Tele2 – с мобильным интернетом оператора жители нашей области смогут смотреть видео со смартфонов как в городе, так и за его пределами.

Начнем с кратких лекций от узких профессионалов практически обо всем на свете. На портале «Постнаука» собраны 15-минутные ролики о точных и гуманитарных науках, биологии, культуре, истории, физике. Доступ к видео бесплатный. Из последнего загруженного на сайт – лекция нейроученого о работе мозга при решении когнитивных задач или объяснения географа о природе возникновения антициклонов. Послушаете и точно сможете блеснуть знаниями перед друзьями!

Интересный вариант обучения предлагает проект «Лекториум» на YouTube. Здесь регулярно выходят записи настоящих живых лекций от ведущих преподавателей страны. Съемки ведутся прямо из аудитории. Так что начав просмотр, можно вновь ощутить себя студентом за партой.

Еще одна любопытная площадка – сайт Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. Здесь собраны и культурные и образовательные видео. В ближайшее время открыта бесплатная запись на вебинары от представителей Пушкинского заповедника – о музее-усадьбе Ганнибалов, предков А. С. Пушкина, и музейном проекте «Хлебное место».

Таким образом, все что вам понадобится для саморазвития на домашнем режиме – это смартфон и желание узнать что-то новое. А надежный и быстрый интернет Tele2 будет верным спутником везде, где бы вы ни находились: в городе, на даче или в деревне.

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