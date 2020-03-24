Можно ли вернуть деньги за оплаченную путевку?

Екатерина Приведенцева
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Статья 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» предусматривает, что  в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

Наличие указанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами.

При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных выше, туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Таким образом, в случае возникновения таких обстоятельств, турист имеет право направить письменное требование туроператору (турагенту) о возврате денежной суммы, а при отказе в возврате — обратиться в суд.

Подготовлено помощником прокурора Железнодорожного района г. Рязани Артемом Макаровым

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