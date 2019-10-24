МФЦ в Рязанской области планирует увеличить количество предоставляемых услуг

Многофункциональный центр Рязанской области планирует увеличить количество предоставляемых населению услуг. Об этом рассказал и.о. министра промышленности и экономического развития региона Андрей Варфоломеев в рамках публичного отчёта правительства Рязанской области в четверг, 24 октября.

На сегодняшний день отделы МФЦ «Мои документы» предоставляют рязанцам 331 вид услуг, начиная от муниципальных и заканчивая федеральными. Однако вскоре их число может увеличиться. Варфоломеев отметил, что речь идёт об услугах, касающихся налоговой сферы и сферы деятельности МВД.

Сегодня в Рязанской области функционируют 29 отделов МФЦ и 141 обособленное отделение организации. В 2018 году 99,8% населения Рязанской области смогли получить доступ к услугам организации. Подавляющая часть жителей Рязанской области положительно оценила работу МФЦ.