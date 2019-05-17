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Общество Рязань 17 мая 2019 14:20 | Просмотров:

Метеопредупреждение: В выходные в Рязанской области ожидаются заморозки

В Рязанской области по ночам с 18 по 20 мая, ожидаются заморозки до -0, -2°С. Соответствующее метеопредупреждение рассылает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Понижение температуры до минусовой возможно и в утренние часы. Дачникам и садоводам рекомендуют позаботиться об урожае.

– Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо обеспечить укрытие растений полимерной плёнкой, нетканым материалом или соломой, – советуют специалисты МЧС России по Рязанской области.

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