Метеопредупреждение: В выходные в Рязанской области ожидаются заморозки

В Рязанской области по ночам с 18 по 20 мая, ожидаются заморозки до -0, -2°С. Соответствующее метеопредупреждение рассылает ГУ МЧС России по Рязанской области.
Понижение температуры до минусовой возможно и в утренние часы. Дачникам и садоводам рекомендуют позаботиться об урожае.
– Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо обеспечить укрытие растений полимерной плёнкой, нетканым материалом или соломой, – советуют специалисты МЧС России по Рязанской области.