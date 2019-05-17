Метеопредупреждение: В выходные в Рязанской области ожидаются заморозки

В Рязанской области по ночам с 18 по 20 мая, ожидаются заморозки до -0, -2°С. Соответствующее метеопредупреждение рассылает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Понижение температуры до минусовой возможно и в утренние часы. Дачникам и садоводам рекомендуют позаботиться об урожае.