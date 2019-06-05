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Общество Рязань 5 июня 2019 10:08 | Просмотров:

Менее 1% рязанцев указывают среди своих навыков грамотность




Завтра, 6 июня, страна будет отмечать День русского языка (Пушкинский день в России). Накануне праздника аналитики HeadHunter выяснили, как часто соискатели из Рязанской области указывают в своих ключевых навыках грамотность и грамотную речь и насколько важны эти качества для трудоустройства.

По данным базы резюме hh.ru, такой навык как грамотность в своих резюме указали всего 0,4% рязанцев. Грамотная речь встречается в четыре раза чаще – в 2% резюме.

Что касается профессиональной принадлежности, то навык «грамотность» в Рязанской области больше распространен среди соискателей сфер «Начало карьеры и студенты» (16% от общего числа резюме в профсфере), «Начало карьеры» (12,8%), «Административный персонал» (12%), «ИТ, телеком» (5,8%). Реже всего его указывают в сферах «Страхование» (0,2%), «Добыча сырья» (0,1%) и «Инсталляция» (0,1%).

Навык «грамотная речь» чаще указывают соискатели, разместившие резюме в профсферах «Продажи» (15,5%), «Административный персонал» (12%), «Продажи» (9%), «Маркетинг» (8%). Реже всего это качество так же встречается в сферах «Госслужба», «Страхование» и «Инсталляция» (по 0,1%).

Интересно, что чаще всего акцент на грамотности и грамотной речи делают женщины – им принадлежат 61% и 64% резюме с соответствующими пометками.

– Ошибкой соискателей является то, что зачастую они не указывают в резюме «грамотность» и «грамотную речь», считая их навыками «по умолчанию». Работодатели же обращают внимание на данные навыки, которые крайне важны в профессиях, где сотрудники коммуницируют с партнерами и клиентами, – отмечает Анна Зубкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье – Важно быть честными, указывая «грамотность» и «грамотную речь» среди своих ключевых навыков, ведь выяснить реальный уровень грамотности довольно легко. Кроме того, нужно не просто указать данные навыки, но и проверить свое резюме на наличие опечаток и ошибок.

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