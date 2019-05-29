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Общество Рязань 29 мая 2019 16:26 | Просмотров:

МегаФон – лидер по числу базовых станций стандарта LTE

МегаФон с начала 2019 года на 7% нарастил число базовых станций стандарта LTE. Это позволило компании остаться лидером по количеству базовых станций четвертого поколения среди операторов «большой четверки».

Согласно данным Роскомнадзора, на 1 мая 2019 года общее число базовых станций стандарта LTE в сети МегаФон превысило 93 тыс. Таким образом, МегаФону принадлежат более 34% всех базовых станций «четвертого поколения» в России. Общее число станций LTE всех операторов составляет более 272 тыс.

Кроме того, МегаФон продолжает постоянно модернизировать собственную инфраструктуру и наращивать скорости мобильного интернета, увеличивая пропускную способность сети. На данный момент в 47 регионах присутствия оператора доступна скорость до 300 Мбит/сек. В Центральном регионе доступ к высокоскоростному интернету имеют абоненты в Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Курской, Брянской и Орловской областях.

«Без надежного и быстрого доступа в сеть сегодня просто не обойтись. Различные мобильные сервисы, социальные сети, банковские приложения, онлайн видео – все это сконцентрировано в одном смартфоне и требует быстрого мобильного интернета. Именно поэтому, мы делаем ставку на развитие высокоскоростной сети LTE и обеспечение нашим клиентам доступа ко всем необходимым для них мобильным приложениям», – добавил Антон Щербаков, технический директор Центрального филиала МегаФон.

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