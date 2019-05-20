«Мармакс» рассказал о приватной атмосфере комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» – комплекс, который заслуживает вашего внимания.

«Этот проект отличается своей приватной атмосферой. В жилом комплексе будет реализована уникальная система шумоизоляции стен и пола. Также по проекту в доме будет всего 2 подъезда, 8 жилых этажей и 1 этаж для коммерции. Здесь вы и ваши соседи будете жить в гармонии, созданной специально для каждого из вас», – рассказали представители компании.

Девелопер отметил, что на первом коммерческом этаже жилого комплекса будут располагаться магазины и кофейни.

«Специально для жителей комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» мы разработали современные концепции комфортной жизни: лифт до супермаркета, личный бесплатный фитнес-зал и закрытый двор-галерея. Это не просто современный комфорт, это привилегии, которыми сможет воспользоваться каждый из владельцев квартир», – пояснили в пресс-центре «Мармакс».

Представители компании также отметили, что за приватность атмосферы отвечает многоуровневая система безопасности, которая включает контроль доступа, систему круглосуточного видеонаблюдения мест общественного пользования и периметра дома.

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