«Мармакс» провёл презентацию для жителей клубного дома премиум-класса «Легенда Горького»

В понедельник, 20 мая, в ресторане «Небо» состоялась торжественная презентация сданного клубного дома «Легенда Горького». Такие мероприятия стали традицией в компании «Мармакс».

Напомним, что в июле 2018 года компания организовала праздничный вечер для владельцев квартир жилого комплекса бизнес-класса «Наследие» и их близких, а также для сотрудников «Мармакс, которые участвовали в реализации проекта.

В этот раз на презентации документы и ключи вручили владельцам квартир нового клубного дома премиум-класса «Легенда Горького».

Торжественный вечер начался с фуршета и приятной lounge-музыки. Под руководством шеф-повара для будущих соседей был предложен кулинарный поединок, где они могли приготовить несколько изысканных блюд.

На протяжении всего вечера приятную атмосферу создавали музыкальный дуэт и певец, лауреат всероссийских конкурсов.

Ведущая мероприятия вместе с профессиональными художниками предложили гостям нарисовать их новый дом на холсте. Эта картина будет размещена в главном холле и станет приятным напоминанием о первой встрече будущих соседей.

Генеральный директор инвестиционно-строительной группы «Мармакс» Юрий Юров поздравил собравшихся и поблагодарил всех за оказанное доверие:

«Легенда Горького» – очень важный для нас проект. Мы вложили в него весь наш опыт, силы и вдохновение. Ведь на самом деле мы создаем не просто бетонные – стены, пол, потолок. Мы создаем целый мир, в котором будет проходить ваша жизнь, будут расти ваши дети. Здесь будут происходить важные для вас события, памятные праздники… Каждое утро вы будете просыпаться и что-то чувствовать. Я желаю, чтобы этим первым утренним чувством была радость! И пусть ваш новый дом дарит вам мощный заряд сил и энергии».

Пресс-центр компании «Мармакс» рассказал, что приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького», расположенном в самом сердце исторического центра города.

На презентации также выступил директор специально созданной для «Мармакс» управляющей компании «Привилегия комфорта» Дмитрий Гребенников.

«Сегодня мы уже имеем штат профессиональных сотрудников, которые будут обслуживать ваш дом, опыт и знания которых отвечают высоким европейским требованиям. В вашем новом доме 24/7 доступен консьерж-сервис. Специалисты круглосуточно следят не только за работой всех систем и коммуникаций, а также всегда готовы помочь в решении любых вопросов, возникающих в процессе жизни в вашем новом доме».

Управляющая компания «Привилегия комфорта» может предоставлять жителям клубного дома уникальные услуги:

– служба клинига;

– организация доставки еды;

– химчистка вещей;

– мойку окон и фасада и мн.др.

Также для жителей клубного дома премиум-класса доступна опция «Умный дом».

Команда компании «Мармакс» создала максимально комфортную атмосферу в доме «Легенда Горького». Специалисты-проектировщики, дизайнеры и архитекторы сделали всё, чтобы жителям хотелось проводить больше времени со своими близкими в стенах собственной просторной квартиры.

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