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Общество Рязань 17 мая 2019 11:30 | Просмотров:

Мал золотник, да дорог, или Самая маленькая монета мира. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжает проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участникам специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, кроме знаний, получат специальные сувениры.

История пятая. Мал золотник, да дорог, или Самая маленькая монета мира

Сколько весит самая маленькая монета? Современная российская копейка, к примеру, 1,5 грамма. И по сравнению с монетой, которая была выпущена в Непале в 1740 году, наша копейка – настоящий финансовый тяжеловес. Ее непальская коллега была весом всего 0,002 грамма! Это дало повод включить денежный знак в Книгу рекордов Гиннеса. Серебро для производства добывали там же, в Непале. Но особенность рекордсменки в том, что ее не чеканили такого размера, а вырезали из другой монеты – джавы.

Из монет же, которые выпускались на территории России, самыми легкими стали серебряные копейки 1729-1730 годов – 0,3 грамма. Это был пробный вариант, в массовое производство в итоге такие деньги не пошли. Но в музеях и у коллекционеров можно увидеть миниатюрную копейку.

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