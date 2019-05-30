«М5 Молл» предлагает отметить День защиты детей интеллектуально, культурно и очень выгодно

В субботу, 1 июня, в «М5 Молл» состоится знаковое культурное событие для города – открытие первой в Рязани мобильной библиотеки в ТРЦ, театральная премьера для юных рязанских зрителей и большие скидки на посещение развлекательных площадок центра.

В 13:30 и 16:30 – премьера на рязанской сцене интерактивного спектакля Тульского театра кукол «Сказки у самовара» – веселая история свадебных приключений главных героев – Котофея Ивановича и Лизаветы Ивановны – с танцами, загадками, песнями и яркими народными костюмами из русского городского фольклора. Режиссёр-постановщик – Олег Трусов. Продолжительность спектакля – 1 час 10 мин. Ограничения по возрасту: 6+. Театральная сцена «М5 Молл» расположена в помещении рядом с магазином «Эльдорадо». Вход свободный.

14:30 – открытие в ТРЦ «М5 Молл» первой в городе мобильной точки одной из старейших библиотек России – Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького. Фонд мобильной библиотеки ТРЦ – это богатый жанровый список художественной литературы, свежая рязанская пресса, но особая гордость молловской «Горьковки» – это детский отдел. На открытии библиотеки – 1 июня – среди записавшихся стартует конкурс «Список книг на лето», где участникам будут выданы единый список книг и «дневники чтения», а также дано задание – брать книги из списка исключительно в мобильной точке библиотеки им. Горького и, главное, прочитать их до 25 августа. Именно в этот день будут подведены итоги конкурса и назван победитель, который получит заслуженный подарок –монитор Apple. Более подробно о конкурсе можно будет узнать у библиотекарей молловской «Горьковки». Мобильная библиотека «М5 Молл» расположена у входа № 3. Время работы: каждую пятницу, субботу и воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ещё в этот день «М5 Молл» предлагает посетить развлекательные и развивающие детские площадки, оплатив входные билеты с 30% скидкой. К ним относятся: «Автогородок», развлекательный центр «Мадагаскар», «Легогородк». На треть дешевле обойдутся стрижки и прически для юных гостей в детской парикмахерской «Воображуля».