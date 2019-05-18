Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, оставившими значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился в период с 13 по 19 мая.

Русский этнограф, меценат и коллекционер, директор Румянцевского и основатель Дашковского музеев, председатель Общества любителей древнерусского искусства Василий Андреевич Дашков родился в городе Рязани 14 мая 1819 года.

Родился в семье подполковника конной артиллерии Андрея Васильевича Дашкова и Анастасии Николаевны Дмитриевой-Мамоновой.

В 1836–1840 году жил в Петрозаводске, где собирал материалы по географии, истории и этнографии Олонецкой губернии, которые собрал в 1842 году в книгу «Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом и этнографическом отношениях».

В 1839 году окончил Олонецкую мужскую гимназию, после чего поступил на юридический факультет Московского университета. В 1841 году получил аттестат на право причисления к первому разряду чиновников государственной службы.

С 1841 года служил в канцелярии секретного отделения при московском военном генерал-губернаторе князе Щербатове. В июле 1842 года получил первый классный чин, в апреле 1843 стал членом Московского губернаторского статистического комитета.

25 апреля 1843 года получил орден Святого Станислава 3-й степени за труд по Олонецкой губернии.

С 1842 года следил за всеми периодическими изданиями, которые выпускались в Москве.

В 1867 году пожертвовал 40 000 рублей на финансирование этнографической выставки в Москве. На ней впервые были представлена личная коллекция Василия Дашкова. В апреле 1867 года Александр II наградил этнографа орденом Св. Станислава 1-й степени.

14 мая 1868 года стал директором Московского Публичного и Румянцевского музеев. 21 декабря 1868 года стал служить Опекунскому совету. 28 июля 1892 года получил орден Св. Владимира 1-й степени.

В 1906 году был похоронен в Даниловом монастыре в крипте церкви Святых отцов семи Вселенских соборов.

Василий Андреевич Дашков.

Фотография https://ru.wikipedia.org/

Герой Советского союза, национальный герой Италии Фёдор Андрианович Полетаев родился в селе Катино Скопинского уезда (ныне Скопниский район) родился 14 мая 1909 года.

Фёдор Андрианович родился в крестьянской семье. В 1923 года уехал в Подмосковье, чтобы заработать денег. Подрабатывал грузчиком на торфоразработках. Женился в 1929 году на Марии Никаноровне Калининой.

В 1931 году Фёдор Андрианович с женой вернулся к себе на родину. В том же году его призвали в Красную Армию, где он освоил кузнечное дело.

В 1933 году Фёдора Полетаева демобилизовали. В 1935 году сын Михаил умер из-за полиомиелита, из-за болезни дочь Шура осталась глухонемой. Вместе с дочерью и супругой Фёдор Андрианович переехал в село Петрушино. Осень в семье родилась дочь Валя, а зтем ещё два сына.

В августе 1941 года Фёдора Полетаева демобилизовали. Он участвовал в битве за Москву, был участником битвы на Дону. В июле 1942 года в районе села Раздольное получил тяжёлое ранение и был призван погибшим. Только после войны стало известно, что он попал в плен.

В 1944 году с помощью итальянских коммунистов бежал и вступил в партизанский батальон под командованием Нино Франки бригады «Орест» дивизии «Пинан Чикеро». Он получил прозвище «Поэтан». В дальнейшем он неоднократно участвовал в боевых операциях итальянских партизан.

Погиб в битве в начале 1945 года. Немецкая пуля попала в горло. Фёдор Полетаев был похоронен со всеми почестями на кладбище в местечке Рокетта. После окончания войны его прах был перезахоронен в Генуе на кладбище Стальено.

Фёдор Андрианович Полетаев.

Фотография https://ru.wikipedia.org/

Герой Советского Союза, командир 3-й роты 108-го гвардейского парашютно-десантного полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии капитан Николай Иванович Харламов родился 17 мая 1924 года в селе Просечье Раненбургского уезда (ныне Александро-Невский район).

Николай Харламов родился в крестьянской семье. До 1942 года работал в колхозе в селе Александро-Невское. В 1942 году вступил в ряды Красной Армии. Воевал в годы Великой Отечественной войны.

В 1947 году стал членом КПСС. В этом же году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

В 1956 году стал командиром 3-й роты 108-го гвардейского парашютно-десантного полка, 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Гвардии капитан Николай Харламов осенью участвовал в венгерских событиях. Рота под командованием Николая Ивановича успешно справилась с поставленной боевой задачей.

Получил звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в 1956 году. Ему вручили орден Ленина и «Золотую звезду».

Гвардии капитан продолжи обучение в Москве. В 1962 году окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского.

Николай Харламов ушёл из жизни 25 марта 1982 года. Его похоронили в Ленинграде, где он жил в последние годы вместе с супругой и двумя дочерьми.

Николай Иванович Харламов.

Фотография https://ru.wikipedia.org/

Источники: https://kraeved.rounb.ru/, https://ru.wikipedia.org/, «Большая советская энциклопедия»