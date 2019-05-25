Лица в истории Рязанской области: Герой Советского Союза, советский конструктор стрелкового и артиллерийского оружия, Народный артист РСФСР

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, оставившими значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился в период с 20 по 26 мая.

20 мая 1892 года в городе Спасск Рязанской области родился Дмитрий Николаевич Орлов – Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

В 1918 году поступил актёром в Харьковскую труппу Н. Н. Синельникова, который оказал большое влияние на формирование таланта Дмитрия Николаевича.

В 1922 году Орлов поступил в возглавляемые В. Э. Мейерхольдом Высшие театральные мастерские, участвовал в спектаклях театра Мейерхольда, играл, в частности, Расплюева в «Смерти Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина и Брюно в «Великодушном рогоносце» Ф. Кроммелинка. Одновременно в 1922 году стал актёром МТР, в котором служил до 1941 года.

В декабре 1941 года Дмитрий Орлов перешёл во вновь организованный Московский театр драмы, который в 1943 году был слит с Театром Революции; здесь Орлов сыграл одну из лучших своих ролей — Глобу в пьесе К. М. Симонова «Русские люди» (1942). В 1944 году был принят в труппу МХАТа.







Дмитрий Николаевич создавал остро сатирические образы, отличавшиеся точностью социальных, психологических и бытовых характеристик, образы, доходящие остротой своей формы до гротеска.

21 мая исполнилось 170 лет со дня рождения доктора богословия, профессора Киевской духовной академии Николая Михайловича Дроздова (1849-1919), уроженца села Кузьминское Рязанского уезда (ныне Рыбновский район).

Православный богослов, библеист и духовный писатель, воспитанник Киевской духовной академии, в которой с 1883 года состоял профессором кафедры латинского языка и его словесности. Главные его труды: «Исторический характер Книги Иудифь» (Киев, 1876, магистерская диссертация); «О происхождении Книги Товита» (Киев, 1901, докторская диссертация); «Прототип академий» (Киев, 1903). Перевёл для издания Киевской духовной академии с латинского сочинения блаженного Августина, блаженного Иеронима, «7 книг против язычников» Арнобия и др.

22 мая 1914 года родился советский конструктор стрелкового и артиллерийского оружия, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР Николай Федорович Макаров.

Николай Федорович родился в городе Сасово Рязанской области в семье машиниста-железнодорожника. После ФЗУ работал слесарем в Сасовском железнодорожном депо, а в 1936 году поступил в Тульский механический институт.

В начале Великой Отечественной войны его отозвали с преддипломной практики, досрочно присвоили квалификацию инженера и направили в Загорск, на завод, выпускавший пистолеты-пулемёты Шпагина. Вскоре завод перевели в Вятские Поляны Кировской области; там Николай Федорович быстро прошёл путь от мастера до ведущего конструктора, а в 1944 году завершил обучение в Тульском механическом институте, получив диплом с отличием.

После защиты диплома направлен в НИИ СПВА в Кунцево, где работал ведущим инженером-конструктором до конца войны. Затем переведён в ЦКБ-14 (Тула; в настоящее время ГУП «КБП»).

С 1974 года — на пенсии. Жил в городе-герое Туле. Избирался депутатом Тульского областного Совета депутатов трудящихся, продолжительное время являлся членом областного Совета НТО «Машпром». Продолжал активную творческую работу.

Разработал пистолет Макарова (принят на вооружение в 1951 году, производился на Ижевском механическом заводе), авиационную пушку AM-23 (совместно с Н. М. Афанасьевым; принята на вооружение в 1953 году), переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот» (принят на вооружение в 1970 году), противотанковый ракетный комплекс «Конкурс» (принят на вооружение в 1974 году).

22 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, кавалера двух орденов Славы Петра Александровича Чиянева, уроженца села Санское Спасского уезда (ныне Шиловский район).

Родился в крестьянской семье. Окончил четыре класса школы, работал грузчиком. В Красной армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны. В феврале 1945 года в боях вблизи города Врицен (Германия) расчёт старшины Чиянева, отражая атаки танков и пехоты противника, уничтожил пять танков и много живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» старшине Чияневу П. А. было присвоено звание Героя Советского Союза.

После демобилизации в 1945 году вернулся в родное село, работал в совхозе и заведующим парома через Оку.

24 мая 1938 года родилась Наталья Васильевна Курякина – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, Член-корреспондент Российской Академии Естествознания, Отличник здравоохранения РСФСР, заведовавшая кафедрой терапевтической и детской стоматологии Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.

Наталья Васильевна внесла значительный вклад в становление и развитие стоматологического факультета. Более 80% специалистов нашего региона являются её учениками. Созданную Курякиной стоматологическую школу можно считать одной из сильнейших в нашей стране.

Курякина выпустила два учебника и более 200 научных пособий, под её руководством выполнено 17 кандидатских диссертаций.

25 мая 1834 года родился поэт, участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., генерал Александр Павлович Меженинов, уроженец села Мишино Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне Московская область).

Родился в старинной дворянской семье поручика Павла Семеновича Меженинова. Которая по легенде происходила от великого князя Василия Тёмного. Образование получил сначала в Орловском кадетском корпусе, а затем в дворянском полку. В 1853 году произведен в прапорщики Семёновского полка, а в 1854 году в чине подпоручика переведен в резерв того же полка.

После начала сербско-турецкой войны в 1876 году он по предложению М. Г. Черняева отправился на место боевых действии и в звании офицера вступил в сербскую армию. Во время боя он был контужен. В награду за свои подвиги, он получил орден Такова 1-го класса и почетную саблю, поднесённую Белградом.

После отъезда главнокомандующего моравско-тимокской армией, назначен командиром русских добровольцев. Затем принимал участие в отправлении всех добровольцев в Россию, и сам уехал вместе с последней партией. За храбрость, проявленную в боях, получил имя «Храбрейшего из храбрейших» и произведён в генералы сербской армии.

Впервые его стихи были опубликованы после его смерти всего два раза. В журнале «Исторический вестник» за 1910 год, в статье под заглавием Неизвестный поэт, и в 1911 году в брошюре А. И. Фаресова Жизнь и поэзия А. П. Меженинова.

Источники:

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