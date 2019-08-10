Лица в истории Рязанской области: Герой Социалистического Труда, архитектор и профессор математики

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, которые оставили значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился в период с 5 по 11 августа.

5 августа 1920 года в селе Иванково Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Спасский район Рязанской области) родилась Тарасова Прасковья Сергеевна в многодетной крестьянской семье колхозного плотника Сергея Степановича и Прасковьи Михайловны Тарасовых.

Прасковья Сергеевна окончила 3 класса начальной школы. С шестнадцати лет Прасковья Тарасова работала телятницей на ферме колхоза «Маяк революции».

В 1941 г. П. С. Тарасова окончила краткосрочные курсы трактористов. Она научилась определять неполадки и сбои в работе машины, быстро и уверенно проводила необходимый ремонт. Позже Прасковья Сергеевна стала комбайнером, освоив работу на этой уборочной машине. Но мысль о любимом деле не покидала ее, и в 1946 г. она вернулась на молочно-товарную ферму.

Позже за большой вклад молодежи колхоза «Маяк революции» в работу по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, за высокие показатели в труде первичной комсомольской организации колхоза в 1956 г. было присуждено переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ. В этом же году Прасковья Сергеевна стала членом КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1957 г. «…за выдающиеся успехи, достигнутые в работе по увеличению производства продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в… выращивании молодняка…» Прасковье Сергеевне Тарасовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением медали «Серп и Молот» и ордена Ленина.

В 1960-х гг. колхоз «Маяк революции» был преобразован в совхоз «Иванковский». Прасковья Сергеевна по-прежнему трудилась в телятнике, показывая пример трудолюбия и отзывчивости. Выйдя на заслуженный отдых в 1975 г., Прасковья Сергеевна не прерывала связи с коллективом совхоза, с работниками фермой.

Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями «Серп и Молот», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд». П. С. Тарасова умерла 3 декабря 2008 г.

7 августа 1871 года родилась Л. Н. Запольская. Любовь Николаевна Запольская (1887-1943) – профессор математики, доктор философии, уроженка деревни Сурки (Бигильдино) Данковского уезда Рязанской губернии (ныне Липецкая область).

Любовь Николаевна одна из первых женщин-математиков в России. Родилась в селе Бигильдино (Сурки) (Рязанская губерния). Окончила Бестужевские курсы в Петербурге в 1894 году. Продолжила обучение в Гёттингенском университете, где в 1902 году под руководством Давида Гильберта защитила диссертацию, получив степень доктора философии. С 1903 года преподавала математику в ряде вузов страны, в том числе в Рязанском женском педагогическом институте, в Саратовском университете, Ярославском педагогическом институте.

В 1905 году, защитив диссертацию на тему «Теория алгебраических областей рациональности, образующихся при решении уравнений 3-й степени» в Московском университете, стала магистром чистой математики (Москва, 1905). С 1906 года состояла действительным членом Московского математического общества в г. Рязани. Труды по теории алгебраических числовых полей.

Умерла в 1943 году. Любовь Николаевна Запольская похоронена в Рязани на Скорбященском кладбище.

7 августа исполнилось 160 лет со дня рождения архитектора Федора Осиповича Шехтеля, по проектам которого построены памятники архитектуры в с. Кирицы Спасского р-на, пгт Старожилово и д. Соха Старожиловского р-на.

Фёдор Осипович Шехтель (7 августа 1859 – 7 июля 1926) — русский архитектор, живописец и график, сценограф. Один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве, принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий.

В 1875 году Фёдор Шехтель поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, но был отчислен за плохую посещаемость. Однако это не помешало ему реализоваться как архитектору.

Именно Фёдор Осипович был приглашён для обновления усадеб семьи железнодорожных магнатов Дервизов в Рязанской губернии — в Сохе, Старожилове, Кирицах и Дягилеве. Крупные архитектурные ансамбли усадеб «Соха» и «Кирицы» с парками и многочисленными постройками были возведены по проектам Ф. Шехтеля фактически заново.

За свою плодовитую творческую деятельность прославленный русский зодчий стал Кавалером орденов Св. Анны и Св. Станислава.

Источники:

https://kraeved.rounb.ru/

https://ru.wikipedia.org/

https://www.ryazangov.ru/