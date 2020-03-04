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Куда отправить ребёнка на отдых в летние каникулы?

Скоро наступят летние школьные каникулы, и многие родители уже задумались над тем, как организовать отдых для детей.

Детский отдых — это целая наука! Туристическое агентство «МК-тревел» уже много лет отправляет детей в оздоровительные лагеря, и всегда готово поделиться с рязанцами своим опытом и интересными предложениями.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами отдыха в детских лагерях Рязанской области, Подмосковья, Черноморского побережья России, Европы, Турции. Если ваши дети еще не были в лагерях, они, несомненно, многое потеряли. «МК-тревел» с удовольствием поможет исправить эту ситуацию и выбрать правильный лагерь!

Более подробную информацию о вариантах летнего отдыха для детей можно узнать офисах «МК-тревел». Кроме того, информацию можно получить по телефону 206-203. Также можно заказать звонок менеджера на сайте или оставить запрос в социальных сетях компании.

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