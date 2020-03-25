Куда обратиться, чтобы в подъезде дома установили пандус?

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В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к которым относятся и многоквартирные жилые дома. Для инвалидов-колясочников беспрепятственный доступ подразумевает наличие пандуса, отвечающего установленным техническим требованиям, или иного подъемного устройства.

Таким образом, обязанность по обеспечению инвалидов условиями для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах жилищным законодательством прямо возлагается на органы государственной власти и органы местного самоуправления (п. 5.1 ст. 2 ЖК РФ) и, соответственно, должна осуществляться за их счет.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» утверждены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.

Для установки пандуса в многоквартирном доме необходимо подать заявление в администрацию муниципального образования, после подачи заявления муниципальной комиссией будет проведено обследование жилого помещения инвалида и общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, для решения вопроса о возможности установления пандуса и иных вспомогательных устройств.

В случае отказа органа местного самоуправления от проведения необходимых процедур для установки пандуса граждане вправе обратиться в органы прокуратуры.

Подготовлено помощником прокурора Старожиловского района Гавриилом Безбородкиным.