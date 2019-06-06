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Общество Рязань 6 июня 2019 08:49 | Просмотров:

Кто в финансовом мире всех милее? 155 историй о деньгах

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участникам специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, кроме знаний, получат специальные сувениры. Тема этой недели – история бумажных денежных знаков.

История 19. Кто в финансовом мире всех милее?

Функциональность не помеха красоте, уверены в Международном банкнотном сообществе. С 2005 года там определяют самые красивые деньги мира. Попасть в рейтинг могут новые купюры, дизайн которых претерпел значительные изменения. В прошлом году в мире выпустили 150 банкнот, но лишь 10% из них были номинированы. В списке победителей, как правило, оказываются денежные знаки с высокой художественной ценностью, и при этом те, где используются передовые элементы защиты от подделок.

Как отмечают в сообществе, пятерка лидеров определилась почти сразу же: это одна горизонтально ориентированная банкнота 500 норвежских крон и четыре вертикальных: 40 долларов из Соломоновых островов, 10 канадских долларов, 200 швейцарских франков и 100 российских рублей, выпущенных к Чемпионату мира по футболу. Примечательно, что все они изготовлены из полимерного субстрата.

В итоге тихоокеанские денежные знаки – пятые, купюра из России стала четвертой в рейтинге, бронза за скандинавами. Швейцарцы – сильные участники, их денежные знаки два года подряд признавались самими красивыми в мире. Но на этот раз они уступили канадской банкноте. На выдержанной в пурпурных тонах купюре можно найти музей по правам человека в Виннипеге,  цитату из канадской Хартии прав и свобод и портрет борца за права граждан Виолы Десмонд.

 

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