Компания VELLCOM вместе со специалистами австрийского концерна показала рязанским студентам как строить экологичные дома

30 мая в Рязани прошёл мастер-класс для студентов рязанских вузов и колледжей со строительной направленностью. Молодёжь и их преподавателей пригласили на один из строящихся объектов компании VELLCOM-DOM на Московском. Будущий 12-этажный жилой дом с авторской архитектурой и ландшафтным оформлением дворовой территории расположен на пересечении 5-го Коломенского проезда и улицы Ветеринарной недалеко от Московского шоссе.

Инновационная кладка

Специалисты австрийской компании Wienerberger, которые являются партнёрами VELLCOM group, прямо на месте строительства показали студентам, как укладываются блоки крупноформатной керамики и объяснили, чем они отличаются от обычного кирпича.

– Вы должны знать, что такое 1НФ. Проходили каменные и армокаменные конструкции? – обратился к будущим специалистам региональный менеджер по ЦФО концерна Wienerberger Антон Александров. – 1НФ – это один нормальный формат кирпича. По размеру он идет 250х120х65. Соответственно, один блок 38-й, который мы будем использовать, замещает 10,67 НФ-кладки. Грубо говоря, положив один блок крупноформатной керамики, мы замещаем практически 11 кирпичей нормального формата.

Меньше теории – больше практики. Один из специалистов Wienerberger с помощью металлической рамки – слайдера, которая запатентована компанией, нанес раствор на заранее подготовленное место, которое в будущем должно стать полноценным углом здания.

– По ГОСТу слой должен быть 12 мм, – объясняет каждое действие рабочего Антон Александров. – Слайдер – по сути, трафарет, он не дает каменщику сделать ошибку при кладке. Слайдер сдвигается, подрезает лишнее и 12 мм раствора остаются. Все ключевые застройщики России строят именно так. Это инновационная технология, которая позволяет увеличить скорость кладки. Потом крупноформатные керамические блоки, вес каждого из которых 15 кг, соединяются через паз-гребень, что исключает заполнение вертикальных швов. Это, в том числе, и экономия раствора… Если минут 20 постоять, то здесь появится полноценный угол дома.

По словам Антона Александрова, на укладку одного крупноформатного керамического блока уходит одна минута. Два каменщика будут выкладывать 11 обычных кирпичей гораздо дольше.

– Почему дома строят из крупноформатных блоков? Во-первых, это экологично. Здесь глина, трепел, опилки и обжиг. По сути, это теплый крупноформатный кирпич. Во-вторых, благодаря таким блокам, дом становится энергоэффективным. Частный дом или высотный – не важно, в нем создается особый микроклимат. Говоря проще, наш блок умеет дышать: зимой – тепло, летом – прохладно. И, главное, при изготовлении крупноформатных керамических блоков Porotherm мы используем не только российский ГОСТ, но и европейский, который еще жестче.

После нескольких примеров инновационной укладки студенты уже сами надели перчатки, взяли мастерок и попробовали положить несколько блоков. Движения неловкие, немного суетливые, но под контролем специалистов все получилось.

Дом для комфортной жизни

По словам руководителя департамента девелопмента строительного холдинга «VELLCOM group» Романа Захарова, именно такой мастер-класс проходит впервые не только в компании, но и в Рязани.

– Мы пригласили ведущую австрийскую компанию с огромным многолетним опытом, чтобы повысить квалификацию своих кадров и обучить подрастающее поколение, — рассказывает Роман Захаров. – Мы понимаем, что спустя год-два они придут работать в том числе и в VELLCOM. А нам нужны, пусть и молодые, но знающие и умеющие работать с современными материалами, техникой.

– Почему именно на этом объекте проходит мастер-класс?

– Дом на Московском строится по технологии Green building, то есть «зелёного» строительства, экологичного. В Рязани мы первопроходцы в этом плане, используем только экологически чистые материалы. Это позволяет создать благоприятную и комфортную среду для жизни людей. Поэтому этот объект как нельзя лучше подходит, для того чтобы показать ребятам и их преподавателям, как правильно организовывать современное инновационное строительство.

Как отметил представитель VELLCOM, в последнее время все больше и больше людей задаются вопросом, за что они платят деньги. Им важно знать, что включается в цену, что она из себя представляет.

– Ведь квартиры мы покупаем не каждый день, не меняем их как перчатки, – продолжает Роман Анатольевич. – Люди покупают на годы, десятилетия. Поэтому любой объект, построенный по технологии Green building – это объект, с которым не хочется расставаться.

СПРАВКА

Керамические блоки Porotherm 38 Thermo служат для возведения наружных несущих и внутренних стен, а также для заполнения монолитных каркасов зданий. Из блоков можно возводить здания без дополнительного укрепления кладки. Толщина стены составит 380 мм.

Благодаря крупному формату и пазогребневому соединению, стены из PTH 38 Thermo возводятся быстро. Вертикальный шов не заполняется кладочным раствором, что снижает расход последнего в три раза.

КУДА ЗВОНИТЬ?

VELLCOM group, многопрофильный холдинг с инновационным подходом в проектировании и строительстве дорог, жилых и промышленных зданий и сооружений, мощной материально-технической базой и профессиональным исполнением задач.

Адрес: Рязань, ул. 2-я Линия, д. 9.

Телефон: +7 (4912) 300-707.

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