На главную Новости Рязани Как в Рязани будут работать отделения Сбербанка на следующей неделе?
Новости РязаниОбществоТоп новость

Как в Рязани будут работать отделения Сбербанка на следующей неделе?

Офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

В Рязанском регионе утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц:

‡агрузка...

Офисы по обслуживанию физических лиц работают:

28.03.2020 г. – по режиму работы понедельника;

29.03.2020 — 31.03.2020 г. – в рабочем режиме;

01.04.2020 – 05.04.2020 г. – работают дежурные офисы № 8606/022 и № 8606/001.

— Офисы, расположенные в сельских населенных пунктах:

28.03.2020 – 05.04.2020 г. – в рабочем режиме;

Офис по обслуживанию юридических лиц в городе Рязани № 8606/054:

30.03.2020 — 03.04.2020 г. – в рабочем режиме.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Тем не менее, Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Как в Рязани будут работать отделения Сбербанка на следующей неделе?

Новости Рязани
Офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка,...
Узнать больше

В Рязанской области создан корпус партийных волонтеров

Власть
В Рязанской области создан корпус партийных волонтеров. В его состав вошли более 1000 активистов регионального отделения «Единой России». Они оказывают адресную помощь...
Узнать больше

Сотрудники полиции проверяют заведения общепита в Рязани

Видео
Напомним, по распоряжению губернатора с субботы кафе, бары и столовые и другие заведения должны прекратить обслуживать посетителей.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как в Рязани будут работать отделения Сбербанка на следующей неделе?

Новости Рязани
Офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка,...
Узнать больше

Николай Любимов подписал распоряжение об усилении ограничений из-за коронавируса

Новости Рязани
В пятницу, 27 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение №97-рг, согласно которому усиливаются меры, направленные на снижение распространения в регионе...
Узнать больше

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Брико рассказал, когда в РФ спадет вспышка COVID-19

В Рязанской области создан корпус партийных волонтеров

Первые снимки Nissan Qashqai опубликовали в Сети