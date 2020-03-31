Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ в РГУ

Надежда Майорова
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У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+» будет проводиться творческое испытание для выпускников школ и учреждений среднего образования.

На сегодняшний день  на конкурс «Интеллект+» подали заявки 16 человек, при этом на творческую составляющую — 6 заявок. Уже есть участники в таких номинациях, как вокал, хореография, театр и оригинальный жанр.

— Согласно положению о конкурсе заявки принимаются до 15 апреля. Но в связи с эпидемиологической ситуацией, которая ежедневно меняется,  продление срока подачи заявок не исключается. Об этом будет сообщено дополнительно, — сообщил ответственный секретарь приемной комиссии РГУ Дмитрий Сергеевич Перехватов.

Творческое испытание  пройдёт при поддержке АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых». Руководитель организации Алексей Жеглов – выпускник РГУ обратился к потенциальным участникам конкурса:

— Сегодня у абитуриентов есть  возможности улучшить свой результат ЕГЭ на несколько баллов, которых, как показывает опыт, часто не хватает для поступления на бюджет. Особенно радует, что мой родной вуз даёт такой шанс творческой молодёжи. Если вы обладаете талантом и желанием стать студентом РГУ, не упустите шанс  вытащить свой призовой «лотерейный билет».

Руководство РГУ не исключает возможности проведения творческой части конкурса в дистанционном формате.  Для искусства нет границ. Дерзайте, творите и побеждайте!

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