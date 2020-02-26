Как подтянуть иностранный язык за две недели?

Более 52% семей в России недовольны качеством обучения иностранному языку детей в общеобразовательных средних школах (по данным Росстата и РБК). Всё чаще родители, которые смотрят в будущее и заботятся о качестве образования своего ребёнка, задумываются об образовательных курсах за рубежом. Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел» Викторией Коненковой, мы изучили предложения и варианты обучения.

Сегодня на туристическом рынке Рязани представлены краткосрочные и продолжительные программы обучения за рубежом для школьников и студентов разного возраста:

Интенсивные языковые курсы от 2 до 4 недель,

Изучение иностранных языков на каникулах,

Долгосрочные языковые курсы на 6/9/11 месяцев,

Подготовительные курсы для поступления в вуз на 6 и 9 месяцев.

Самым популярным направлением являются языковые курсы в Великобритании, Ирландии, Испании, на Мальте. Полное погружение в лингвистическую среду – самый продуктивный и быстрый способ сделать речь беглой, улучшить восприятие на слух и подтянуть грамматические навыки.

Прививать любовь к иностранным языкам лучше с детства. Минимальный возраст детей, на которых рассчитаны программы языковых лагерей — от 7 лет, максимальный — 17-18.

На курсах детям предлагают два варианта проживания — это принимающие семьи и школьные резиденции (общежития). Принимающие семьи дают ребёнку возможность дополнительной языковой практики, а резиденции — больше независимости. Летние языковые лагеря обладают собственной закрытой территорией, и дети находятся под постоянным присмотром персонала. Нам важно, чтобы Ваш ребёнок нашёл себе дом вдали от дома и чувствовал себя комфортно.

Выбор учебного заведения за рубежом – процесс всегда индивидуальный. При подборе школы и программы учитываются все требования, пожелания родителей ребенка, уровень его базовой академической и языковой подготовки, наличие творческих способностей, интерес к спорту.