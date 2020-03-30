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Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Казалось бы, для человека работать из дома – это настоящее счастье. Не нужно тратить время на сборы и дорогу. Решать служебные вопросы теперь можно в уютной пижаме, укрывшись тёплым пледом. Но не всё так радужно и радостно, как может показаться на первый взгляд. Временно работать из дома офисному сотруднику непривычно и неудобно. Из-за этого может снизиться производительность труда. Чтобы ваша эффективность не падала, с ответственностью подойдите к организации «удалёнки». Для этого можно воспользоваться нашими советами.

Объясните ситуацию домочадцам

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Возможно, ваша семья не до конца будет понимать, что удалённая работа – это тоже работа. Если ваши домочадцы решат, что у вас просто-напросто внеплановые выходные и постоянно будут требовать внимания, сохранить продуктивность не получится. Советуем заранее объяснить семье, в какое время вас не нужно тревожить. Приготовьте заранее то, что может понадобиться вашим детям, напомните каждому члену семьи, где лежат вещи первой необходимости. Попросите не отвлекать вопросами и играми, которые можно отложить до вечера. Пообещайте, что уделите внимание родственникам после работы. И не поленитесь исполнить своё обещание!

Оборудуйте рабочее место

Офис, Примечания, Блокнот, Предприниматель, Рука

Работать с ноутбуком на коленях – плохая идея. Работать с ноутбуком в постели – идея ещё хуже. Идеальный вариант – хорошо оборудованное рабочее место. Если у вас есть письменный стол, смело занимайте его. Если письменного стола нет, для работы отлично подойдёт обеденный. Уберите с него солонку, сахарницу, зубочистки и салфетки. Откройте шторы настежь, чтобы в комнату проникало большое количество света. Если света не хватает, поставьте перед собой лампу. Заранее подключите зарядные устройства, положите рядом с собой канцелярские принадлежности.

Планируйте день

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Офисная работа связана с планированием времени. И если в офисе вы прекрасно успеваете выполнять обязанности и без составления плана на бумаге, дома, скорее всего, он вам пригодится. Список дел перед глазами позволит не отвлекаться на холодильник и сериалы, поможет полноценно выполнять задачи в срок. Вычёркивая из плана реализованные пункты, вы не упустите важное.

Подумайте заранее о приёмах пищи

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Желательно предусмотреть еду на день с вечера. Это позволит не тратить рабочее время на готовку. Иногда обеденный перерыв дома может растянуться на три часа. Тогда у вас точно не останется ни сил, ни времени на семейный вечер! Заранее чётко решите, когда вы будете принимать пищу. Поставьте себе напоминание об обеде. Такой подход поможет не выбиться из графика. И, конечно же, в течение дня не отказывайте себе в удовольствии насладиться любимым напитком. Отведите в своём рабочем графике несколько чайно-кофейных пятнадцатиминуток.

Соблюдайте режим

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Карантинные меры и самоизоляция – это временно. Рано или поздно придётся выходить на работу в офис. Поэтому советуем вам придерживаться обычного графика. Вставать и ложиться нужно в привычное время. Так как теперь вам не нужно собираться и ехать на работу, появятся свободные полтора-два часа. Тратьте их на домашние дела. Можно помыть пол, полить цветы, протереть мебель от пыли. А можно взять в руки книгу и насладиться утренним чтением. Можно также сделать зарядку и потянуться. Всё-таки работа на дому ограничивает вашу физическую активность.

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