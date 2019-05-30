Как обезопасить урожай клубники?

На прилавках магазинов и в ларьках со свежими овощами уже появились первые «натуральные» клубнички. Наверняка, каждый садовод мечтает о таком урожае. Разбираемся в тонкостях и секретах выращивания клубники вместе со специалистом Владимиром Печенихиным.

– Владимир, как обезопасить урожай от вредителей этим летом?

– Изначально разбираемся, какие бывают вредители: долгоносик, тля, клещ, медведка, слизни. Теперь поконкретнее о каждом вредителе.

Долгоносик – очень заумное название, а на деле всё просто. Это маленькое бежевое тельце, которое каждый видел у себя в огороде. Первоначально, взрослые особи обгрызают листочки растения, оставляя их как бы со «жжёными» краями. Благодаря деятельности этих малюток взрослый, сформировавшийся куст может увянуть, даже при наличии удобрений. Здесь опасно, что при наличии нескольких особей на одном кусте – растение может не плодоносить не только в этом году, но и во всех последующих. Профилактикой появления такого гостя на участке станет перекапывание осенью и удаление всех листьев с почвы. Моя бабушка также всегда сажала между грядками клубники лук или чеснок – эти растения его отпугивают. Если долгоносик всё же поселился на участке, то все растения необходимо пролить под корень раствором фуфанона.

Тля – её на ваш урожай приносят муравьи, поэтому не будет тли, если не будет муравьев. Самый простой способ борьбы с этим паразитом – табак. Развести 200 г в 5 л воды и дать настояться. Обрызгать таким раствором листья.

Клещ (бывает паутинный и земляничный) – множество белых точек на верхний кустах. Здесь нужно полностью срезать листву, и обработать раствором фуфанона, кстати табак здесь тоже может помочь.

Медведка – это самый опасный вредитель на участке и не только для клубники. В этом году их, кстати, очень много. К примеру, на участке 40х30 мною было обнаружено более 5 штук. К сожалению, от неё очень тяжело избавится, из народных средств порекомендую опять же лук или чеснок. Но в массмаркетах сейчас множество препаратов, главное – найти самый действенный.

Слизни – этот вредитель орудует в основном ночью. При его деятельности на клубнике образуются выемки, он поедает только плод. Слизень не любит золу и опилки, которые можно рассыпать у основания кустов. А если всё же заметили последствия его деятельности, рекомендую сбрызнуть растение соляным раствором.