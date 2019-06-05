Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?

В УМВД России по Рязанской области рассказали, как обезопасить смартфон от вирусов и мошенников. Видеоролик появился на сайте ведомства.
На видео рассказывается предлагается простой перечень советов, как обезопасить себя и свой телефон.
- Всегда выбирайте надёжные источники для скачивания мобильных приложений
- Регулярно обновляйте антивирус и программное обеспечение смартфона
- Избегайте подключения к подозрительным сетям Wi-Fi
- Используйте только домашнюю сеть Wi-Fi для просмотра важных и личных документов
- Удаляйте ссылки о неизвестных отправителей
- Используйте разные и сложные пароли
- Установите пароль на блокировку экрана
Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию – 102, 112.