Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?

В УМВД России по Рязанской области рассказали, как обезопасить смартфон от вирусов и мошенников. Видеоролик появился на сайте ведомства.

На видео рассказывается предлагается простой перечень советов, как обезопасить себя и свой телефон.

Всегда выбирайте надёжные источники для скачивания мобильных приложений Регулярно обновляйте антивирус и программное обеспечение смартфона Избегайте подключения к подозрительным сетям Wi-Fi Используйте только домашнюю сеть Wi-Fi для просмотра важных и личных документов Удаляйте ссылки о неизвестных отправителей Используйте разные и сложные пароли Установите пароль на блокировку экрана

Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию ­– 102, 112.