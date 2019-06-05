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Общество Рязань 5 июня 2019 13:28 | Просмотров:

Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?

В УМВД России по Рязанской области рассказали, как обезопасить смартфон от вирусов и мошенников. Видеоролик появился на сайте ведомства.

На видео рассказывается предлагается простой перечень советов, как обезопасить себя и свой телефон.

  1. Всегда выбирайте надёжные источники для скачивания мобильных приложений
  2. Регулярно обновляйте антивирус и программное обеспечение смартфона
  3. Избегайте подключения к подозрительным сетям Wi-Fi
  4. Используйте только домашнюю сеть Wi-Fi для просмотра важных и личных документов
  5. Удаляйте ссылки о неизвестных отправителей
  6. Используйте разные и сложные пароли
  7. Установите пароль на блокировку экрана

Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию ­– 102, 112.

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