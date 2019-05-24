Из-за велопарада в Рязани перекроют движение транспорта

В воскресенье, 26 мая, в Рязани пройдёт велопарад. В связи с этим с 9.00 и до окончания парада на Соборной площади и ул. Петрова изменится движение транспорта.

Троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района поедут по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина; маршрутки №41 на участке между остановками «Детский мир (ул. Соборная)» и «пл. Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.

По маршруту следования велосипедистов – Соборная пл. – пл. Ленина – Первомайский проспект – Московское шоссе – ТРЦ «М5 Молл» – с 12.00 и до окончания парада движение транспорта перекроют. В указанное время не будут ходить автобусы и маршрутки №№1, 2, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 98, 99, а также все троллейбусы, кроме №№12, 13, 15.