Итоги 2019 года в туризме

Начало года – время подвести итоги уходящего. Что важного и интересного произошло в прошлом году в туризме, расскажет эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства МК-Тревел Виктория Коненкова.

Главным итогом 2019 года в туристическом бизнесе стала стабилизация рынка туристских услуг России. Обошлось без потрясений – не было ни громких банкротств, ни иных негативных событий. А банкротство старейшего международного туроператора Thomas Cook обошло российский туристический рынок стороной, не оказав на него существенного влияния.

На первом месте по выездным турам 2019 года, ожидаемо, оказалась Турция, ставшая практически круглогодичным направлением для отдыха. За год Турция приняла около 6 миллионов российских туристов. Благодаря очень тёплой осени пляжные туры в Турцию продавались до ноября, хорошо загружались чартерные рейсы в Стамбул, также страна востребована как новогоднее направление.

Вырос спрос на отдых в России. В 2019 году каждый пятый турист (21%) путешествовал по России, в то время как заграничные курорты посетили только 8%.

Увеличилось количество иностранцев, посетивших нашу страну. Успех был достигнут, благодаря домашнему чемпионату мира по футболу. Для иностранцев отдых в нашей стране остается привлекательным ещё и за счет выгодной курсовой разницы – рубль остается дешевым к ведущим мировым валютам.

Еще одна отличительная особенность туристического года-2019 – успех раннего бронирования. Покупать «горящие» туры в последний момент россияне стали реже. По акции «раннее бронирование» отели предоставляли хорошие скидки. И традиционно ближе к дате поездки цены на туры увеличивались, а доступных вариантов становилось всё меньше.

Много говорили об открытии Египта, но так и не открыли. С 8 июля закрыли Грузию. Но открыли много новых чартерных рейсов на курорты Кубы, появился чартер на Самуи (Тайланд) и Мальдивы.

В целом, итоги туристического года в России вызывают сдержанный оптимизм. Мы, работники туристического бизнеса, очень надеемся, что в 2020 году россияне смогут путешествовать ещё больше, чаще и интереснее!