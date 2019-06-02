История здания, которое принадлежало крупному рязанскому меценату

РИА «7 новостей» продолжает знакомить рязанцев с историей архитектурных шедевров. На этот раз в проекте «Здания» мы расскажем об особняке купца-старовера Масленникова.

Если пересечь Первомайский мост, то сразу за ним начинается исторический центр Рязани – старый город. Эти места богаты шедеврами местного зодчества. Один из таких – двухэтажный особняк красного цвета – находится на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова.

Этот дом является памятником архитектуры начала ХХ века. Построен он был в 1887 году купцом Юкиным, у которого Федот Игнатьевич Масленников приобрёл его впоследствии. Особняк стоил баснословные по тем временам деньги – почти 80 тысяч рублей.





Меценат Федот Масленников родился в Спас-Клепиках Рязанской губернии. Он был купцом второй гильдии, выдающимся церковно-общественным деятелем, лидером рязанского старообрядчества и почётным гражданином Рязани. Все титулы и звания перечислить сложно. За свою жизнь он добился многих вершин и стал видным деятелем в губернской Рязани.

К несчастью, во время революции 1917 года купец разорился и отдал всё своё имущество новой власти (в том числе и особняк).





Эмигрировать он отказался, поэтому всю оставшуюся жизнь жил при старообрядческой церкви на Скорбященском кладбище. Церковь была построена на его пожертвования несколькими годами раньше.

Здание купца Масленникова до сих пор выделяется своей архитектурой: лепными портиками на фасаде, декоративным фронтоном и шатровой башенкой со слуховым окошком. Для особняка характерна эклектика с элементами барокко и классицизма.

Сейчас дом Масленникова хоть и выделяется среди других построек своим цветом и архитектурой, но всё же нуждается в реставрации. Фасад уже не такой яркий и местами облупился, на крыше заметна ржавчина.

Источники:

Ю.Манов «Туристический путеводитель по Рязанской области», 2014 год.

http://rgdrzn.ru/photogallery/1063

