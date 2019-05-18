История здания, которое имело огромное значение в решении финансовых и социальных проблем Рязани

Мы продолжаем рассказывать рязанцам об истории самых интересных зданий города. На этот раз в проекте «Здания» – дом Правительства Рязанской области с куполом и триколором. Это солидное здание располагается на улице Ленина, и было построено оно специально под городской банк меценатом Сергием Живаго. Однако доска на стене здания говорит нам о том, что банкиры просидели здесь недолго: «Революционною Волею Пролетарских масс города Рязани в этом здании 3 (16) марта 1917 года образован Совет рабочих депутатов». Это монументальное здание было выстроено в стиле неоклассицизма, и выделяется не только величавостью объемной композиции, но и тонкостью проработки деталей. Например, все окна первого этажа вверху украшены замковыми камнями в виде маскарон с львиной головой и картушей. Стоит сказать, что Сергий Афанасьевич Живаго, сыграл очень большую роль в истории города Рязани. Продолжая числиться в рязанском купечестве в одном капитале с отцом, Сергий Живаго переехал в Москву. После перехода в московское купечество Живаго активно включился в общественную жизнь столицы и одним из первых оценил возможности, предоставляемые банковской реформой. Однако про свою малую родину Живаго никогда не забывал, поэтому с изданием в 1862 году Положения о городских общественных банках пожертвовал 20 тысяч рублей на создание такого банка в Рязани. Благодаря разработанной лично Сергием Живаго системе благотворительной деятельности банка, это кредитное учреждение стало, по признанию современников, «источником пользы и добра» и имело огромное значение в решении финансовых и социальных проблем губернского города. Дело в том, что из прибылей банка 80% Живаго завещал использовать на благотворительные цели. По указанию самого учредителя 20% прибыли отчислялись «родовспомогательному» отделению и детскому приюту при нём (первый рязанский роддом на Полонского), 30% шло на устройство ремесленного училища, 20% – на выдачу пособия бедным девицам купеческого и мещанского сословия при выходе замуж. На 10% от прибыли планировалось открыть больницу и школу при Казанском женском монастыре. Именно Живаго сделал первый вклад в новый банк – перевёл 10 тысяч личных сбережений. Первым директором, занимавшим этот пост около 20 лет, был назначен Гаврила Мыльников, который жертвовал на благотворительные цели своё ежегодное вознаграждение за службу. Первоначальное здание банка располагалось в районе площади Театральной, а в 1869 году банк смог выкупить одноэтажный дом на Астраханской улице. К началу ХХ века помещение стало слишком тесным из-за огромного наплыва посетителей, и город принял решение о строительстве нового здания. В 1912 году объявили конкурс на лучший проект, который выиграл архитектор Дюпон. На строительство, начатое весной 1914 года, выделили 186 тысяч рублей. Торжественная закладка здания в присутствии первых лиц города состоялась 17 апреля 1914 года. В окружении большого числа горожан епископ Дмитрий отслужил молебен, окропил землю святой водой, в основание здания были заброшены монеты. Рабочие помещения заняли часть первого этажа, а остальные площади были сданы городской Думе и управе. Затем, 3 марта представители рабочих организаций заняли зал в помещении городской Думы – в этот день был образован Совет рабочих депутатов. В конце 1917 года банковское дело было объявлено государственной монополией, и через год – 16 декабря 1918 года – Общественный городской банк Сергея Живаго прекратил свою работу. Дом на Астраханской перешёл новым хозяевам. Сначала тут разместился Дворец труда, а сами помещения заняли губернский Совет профсоюзов и отдел труда. В 1937 году их сменил Областной исполнительный комитет. Сейчас здесь располагается правительство Рязанской области. Источники: Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание банка С.Живаго» Ю.Манов «Туристический путеводитель по Рязанской области», 2014 год.