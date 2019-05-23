Ипотека стала ближе

18 мая 2019 года в торгово-развлекательном центре «Виктория-плаза» прошла «Ипотечная суббота».
Мероприятие организовал Сбербанк совместно с крупнейшим оператором рынка недвижимости УК «Центральное агентство недвижимости».
Сотрудники банка рассказали о портале ДомКлик, о сервисе безопасных расчетов и сервисе электронной регистрации, благодаря которым можно просто и быстро приобрести квартиру за один визит в банк.
Все желающие смогли получить полную информацию о возможностях приобретения жилья в регионе по привлекательным условиям и с дополнительными скидками, сразу подать заявку на ипотечное кредитование и познакомиться со всем спектром предложений на рынке недвижимости
– Такие мероприятия удобны для жителей города – ведь в одном месте можно получить ответы на все имеющиеся вопросы по ипотечному кредитованию, проконсультироваться с экспертами и определиться в выборе. Мы заботимся об интересах клиентов, поэтому наш портал www.domclick.ru – это удобный сервис для поиска и покупки недвижимости в ипотеку, – прокомментировал мероприятие Олег Сычев, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения ПАО Сбербанк.