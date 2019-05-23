Ипотека стала ближе

18 мая 2019 года в торгово-развлекательном центре «Виктория-плаза» прошла «Ипотечная суббота».

Мероприятие организовал Сбербанк совместно с крупнейшим оператором рынка недвижимости УК «Центральное агентство недвижимости».

Сотрудники банка рассказали о портале ДомКлик, о сервисе безопасных расчетов и сервисе электронной регистрации, благодаря которым можно просто и быстро приобрести квартиру за один визит в банк.

Все желающие смогли получить полную информацию о возможностях приобретения жилья в регионе по привлекательным условиям и с дополнительными скидками, сразу подать заявку на ипотечное кредитование и познакомиться со всем спектром предложений на рынке недвижимости