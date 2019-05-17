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Общество Рязань 17 мая 2019 19:04 | Просмотров:

Имущество рязанской автотранспортной фирмы арестовано за неуплату 25 миллионов рублей налогов

Имущество рязанской автотранспортной фирмы арестовано за неуплату 25 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает сайт СУ СК по Рязанской области.

По версии следствия, в период 2015-2017 гг.  налогоплательщик – общество с ограниченной ответственностью – путём внесения заведомо ложных сведений о расходах по сделкам с подконтрольными организациями, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 25 миллионов рублей, что повлекло имущественный вред бюджету в особо крупном размере.

Согласно постановлению суда, наложен арест на принадлежащее организации и подозреваемому имущество на сумму свыше 20 миллионов рублей. Стоимость арестованного имущества позволит возместить большую часть причинённого ущерба.

 

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