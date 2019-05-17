Имущество рязанской автотранспортной фирмы арестовано за неуплату 25 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает сайт СУ СК по Рязанской области.

По версии следствия, в период 2015-2017 гг. налогоплательщик – общество с ограниченной ответственностью – путём внесения заведомо ложных сведений о расходах по сделкам с подконтрольными организациями, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 25 миллионов рублей, что повлекло имущественный вред бюджету в особо крупном размере.

Согласно постановлению суда, наложен арест на принадлежащее организации и подозреваемому имущество на сумму свыше 20 миллионов рублей. Стоимость арестованного имущества позволит возместить большую часть причинённого ущерба.