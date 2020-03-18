Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов). С отцом Лукой мы поговорили о Вере в Бога и Великом посте. Не обошли вниманием и главную проблему сегодняшнего дня – распространение среди населения коронавируса.

К каким священным текстам и молитвам стоит обратиться тем, кто переживает за своё здоровье и здоровье близких в период сложной эпидемиологической обстановки?

Без молитвы тяжело не только в этот период. Но нынешнее всеобщее тревожное состояние содействует обращению к Господу. Стоит вспомнить молитву «Отче наш». Молитвы могут быть и специальные – о здравии, об исцелении. Все они опубликованы на портале Азбука Веры. Просто искать молитва и тексты в интернете никому не порекомендую, стоит воспользоваться именно этим электронным сервисом.

Молитва нужна всегда. А нынешние обстоятельства особенно призывают обратиться к ней. От этого может быть большая польза.

Какие меры безопасности применяются сегодня в храмах?

На сайте Московской Патриархии появились рекомендации по мерам, предупреждающим распространение вируса в храмах. Например, ложица, которой священник берёт частицу причастия, должна обрабатываться спиртовым раствором после каждого использования. Это несколько замедлит процесс причастия, но, впрочем, это не то событие, когда стоит торопиться. Уста причащающегося обычно утирают платом. Предписано теперь делать это одноразовыми салфетками.

Мы встретились в достаточно важный период для любого православного христианина – в период Великого поста. Представим такую ситуацию: человек постится, но во время поста заболевает. Предположим, заражается тем же самым коронавирусом. Может ли он рассчитывать на какие-либо послабления?

Обязанности лечения, вынашивания и кормления ребёнка, служба (к примеру, военная) избавляют от необходимости дополнительных телесных трудностей, создаваемых постом. Но это вовсе не свидетельствует о его отмене. Главное в посте то, что в эти дни мы призваны к молитвам, к особой бдительности над сердцем, к недопущению греха. Пусть для кого-то пост станет борьбой с никотином, с засиживанием в интернете. Потрудиться всё равно есть над чем.

Одна из сторон телесного поста – воздержание от определённого вида продуктов. Некоторые считают, что в этом и есть весь его смысл. Чем пост отличается от диеты?

Здесь применимо слово «говение». Говение – это понятие широкое, которое подразумевает не только отказ от продуктов, но и смену образа жизни. Это позволяет взглянуть на свой путь и свои помыслы по-новому, приносит человеку свежесть, открывает глаза на трудности и проблемы. Говение может ободрить и оздоровить душу.

Что делать, если у человека во время поста опускаются руки, и кажется, что нет сил справиться с бременем этого важного события? Как найти в себе силы, чтобы не сбиться с намеченного пути?

Уныние часто сопровождает неопытных постящихся. Некоторые ограничения, отсутствие увеселительных мероприятий, не обязательно порочных, а просто привычных, заставляют человека грустить. Но уныние это рождается из нераскаянности, гордыни и самолюбия.

Лучшее врачество – исповедь, общение с батюшкой. Батюшка утешит и услышит. Исповедь, беседа, принятие благословения помогают не унывать.

К несчастью, человечество плохо учится на своих ошибках. Великие войны забываются, подтасовываются факты, меняются приоритеты. Но большие скорби всё-таки объединяют народ. Прагматизм встаёт выше демонической ненависти, которая насаждается людьми и целыми странами. Все мы уязвимы и все мы представители единой человеческой природы. А когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства, очень нужное и очень полезное. Потепление в отношениях между людьми чувствуется и сейчас. Люди становятся заботливее и внимательнее друг к другу.