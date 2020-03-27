Игорь Мурог вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»

-

26 марта депутат Рязанской областной Думы, директор Рязанского политехнического института Игорь Мурог встретился с ветераном Великой Отечественной войны Тамарой Евгеньевной Жантиевой.

Будучи 18-летней девушкой, она отправилась на 1-й Украинский фронт. Там она работала медсестрой в медико-санитарном батальоне.

Огромное спасибо за вашу отвагу, за ваш самоотверженный труд, благодаря которому многие солдаты остались живыми и вернулись в строй, — сказал Игорь Мурог.

Он поблагодарил Тамару Евгеньевну за её вклад в Великую Победу, пожелал здоровья, и вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».