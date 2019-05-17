Игорь Морозов прокомментировал скандал с площадкой-призраком в Рязани

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов на своей странице в социальной сети «Фейсбук» прокомментировал скандал вокруг детской площадкой в Лесопарке. Напомним, накануне на медифоруме рязанская журналистка Ирина Чепелева сообщила президенту Владимиру Путину о том, что детская площадка в Лесопарке существует только по документам. Глава государства поручил разобраться в этом вопросе следователям и прокуратуре.

Администрация Рязани же ответила, что детский комплекс в Лесопарке установлен.

– Совершенно понятно, как должен был отреагировать глава государства на то, что было сказано телеведущей из ГТРК “Ока”, – пишет Морозов. – Естественно, заработала следственно-прокурорская машина, были опрошены должностные и ответственные лица… А что оказалось на деле? Аукцион проведён в соответствии с законом, указанное в нём оборудование для детской площадки закуплено полностью (и принято по акту от исполнителя), дети второй год пользуются каруселями, горками и песочницами, которые размещены в парке на Соборной площади. Площадка в Лесопарке готовится под монтаж оборудования, которое временно было установлено в другом месте. Любителей канатного комплекса и так называемой “тарзанки” через две недели ждёт сюрприз на пляже в Солотче.

Сенатор также высказал своё предположение, для чего нужно было поднимать этот вопрос на Медиафоруме. Всё происходящее он назвал борьбой за пост главы администрации города.