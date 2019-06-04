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Общество Рязань 4 июня 2019 10:54 | Просмотров:

Художница из Скопина стала обладательницей Международной премии «Золотой шар»

1 июня в День защиты детей в Галерее Зураба Церетели состоялась торжественная церемония награждения одарённых детей, принявших участие в Международном творческом конкурсе «Вера. Надежда. Любовь» в рамках Международной премии «Золотой шар», организованной фондом «Возрождение и Надежда».

Скопинскую детскую художественную школу имени П.М. Боклевского представляла Алина Матросова, занявшая I место с серией работ в сфере изобразительного искусства.

– Победительница была награждена дипломом и ценным подарком – смартфоном, – рассказала председатель оргкомитета, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина. – Поздравляю Алину с победой и желаю ей дальнейших творческих успехов!

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