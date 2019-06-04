Художница из Скопина стала обладательницей Международной премии «Золотой шар»

1 июня в День защиты детей в Галерее Зураба Церетели состоялась торжественная церемония награждения одарённых детей, принявших участие в Международном творческом конкурсе «Вера. Надежда. Любовь» в рамках Международной премии «Золотой шар», организованной фондом «Возрождение и Надежда».

Скопинскую детскую художественную школу имени П.М. Боклевского представляла Алина Матросова, занявшая I место с серией работ в сфере изобразительного искусства.