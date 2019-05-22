Храните деньги в сыре. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами – пять новых историй каждую неделю. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участником специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, получат специальные сувениры. На этой неделе читатель узнает несколько «вкусных» историй.

История восьмая. В чем хранить деньги? В сыре!

Пожалуй, самый удивительный банк Европы сегодня работает в Италии. На первый взгляд Credito Emiliano ничем не отличается от других кредитных учреждений: выдаёт кредиты, открывает депозиты, управляет активами. Но от клиентов банк готов принимать не только евро, фунты стерлингов или, к примеру, йены. Многие несут в хранилище сыр.

Пармезан, а именно его готов рассматривать банк, вызревает несколько лет. Как правило, реализаторы скупают его у фермеров, но с продажей потребителю нужно подождать. А если нет прибыли, то нет и средств для дальнейшей работы. Выручают кредиты. Банк даёт деньги, а сыр на время, пока долг погашается, забирает себе. Товар отправляют в специальное хранилище, где машины-роботы следят за сырными головками: чистят их и переворачивают. Общая стоимость этого кулинарного депозитария оценивается в сумму более 200 миллионов евро. В банк уже несколько раз пытались проникнуть грабители, но попытки не удались. Сложнее с мышами, но и их натиск удается сдерживать. Кстати, проценты по кредиту под залог сыра минимальны, ведь если даже клиент не вернет деньги, банк всегда сможет продать сыр!