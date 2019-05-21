Homo agressius/Человек агрессивный

18 мая в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького состоялось очередное мероприятие из цикла интерактивных встреч «Я – Родитель!».

Организаторы мероприятия ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького», АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» при информационной поддержке РИА «7 новостей».

На первом собрании родители, педагоги и психологи обсуждали природу рискованного поведения подростков. Вторая встреча в рамках проекта была посвящена теме детской жестокости и агрессии.

Отклонения в поведении детей – одна из главных психолого-педагогических проблем. Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных, социальных и других факторов отрицательно влияет на образ жизни современных детей. Это приводит и к нарушению эмоциональных отношений с окружающим миром, нарушению поведения детей.

Обсуждение Елена Макаровская начала со стихов Ведамира Скобёлкина.

Агрессия — это твой нож,

Точи ею карандаши.

И пусть каждый день друг на друга похож,

Бери карандаш и пиши.

Бери карандаш и рисуй,

Сквозь слёзы цветы выводя.

Не глядя на тех, кто держал на весу

Когда-то тебя и себя.

Обрежь всё, что ты бережёшь,

От пусть распрекрасной, но лжи.

Агрессия — это твой нож,

Точи ею карандаши.

Далее участники встречи посмотрели ролик о подростке, которого регулярно избивают ровесники. Однажды за мальчика вступился взрослый мужчина. Он оказался тренером, отвёл ребёнка в спортшколу, мальчик научился стоять за себя и даже смог защитить одного за своих обидчиков, когда «стая» ополчилась против него.

Педагог-психолог Алёна Волчкова отметила, что тема детской агрессии актуальна и для родителей, и для специалистов. В своей практике она сталкивается с такими ситуациями регулярно, и разрешаются они не всегда конструктивно, а порой – очень и очень болезненно, как для детей, так и для родителей с обеих сторон.

Определений понятия «агрессия» много, и в каждом говорится о разрушительной эмоции, причиняющей вред самому ребёнку. Главная причина её возникновения – обида, боль, страх. Агрессию делят на физическую (избиение, ранение, разрушение), вербальную (словесное оскорбление, клевета, крик, угрозы, отказ от общения) и аутоагрессию (самообвинение, самоунижение, причинение вреда себе).

Учёные утверждают, что агрессия по своей природе присуща человеку. Она нужна для того, чтобы выжить. По данным ВЦИОМ более половины россиян считают, что драки в школе – обычное дело, на которое не стоит обращать внимание.

Но как быть родителям, если они сталкиваются с агрессией своих детей или узнают, что ребёнок причинил вред кому-то? Как научить ребёнка справляться со своими эмоциями? Куда обратиться, если самостоятельно разрешить конфликт не получается?

Нередко конфликт, разгоревшийся в школе, выходит за его пределы: в спор включаются и родители, и педагоги, и психологи. И ребёнок только страдает от такого «вмешательства», потому что проблема не разрешается, а усугубляется из-за неправильных действий взрослых.

Своим опытом поделилась многодетная мама, один из детей которой – приёмный. Она часто сталкивается с агрессией со стороны приёмного ребёнка по отношению к другим детям. Нередко конфликты приходится разрешать маме или бабушке, которая работает психологом. Она также присутствовала на встрече и отметила, что была даже рада проявлениям агрессии – слишком покладистым ребёнок был поначалу. А ведь его сговорчивостью и ведомостью в нашем жестоком мире непременно бы кто-то воспользовался. Когда же мальчик обрёл почву под ногами и стал увереннее в себе, он начал отстаивать свои интересы не совсем так, как хотелось бы взрослым. Но, несмотря на это, семья восприняла такую реакцию, как благо.

Многие участники встречи отметили, что случаи агрессии в школе участились в разы. К вражде подростков подключаются родители, и у психологов просто не остаётся возможностей применить какие-то конструктивные методы в разрешении конфликтов. Ведь стоит только сказать, что у ребёнка есть проблемы в поведении, как педагог или психолог столкнутся с агрессией уже со стороны родителей.

А ведь задача взрослых – во время заметить, что у ребёнка проблемы, и научить его выражать свои эмоции социально-приемлемым способом. И в Рязани, к счастью, есть немало возможностей для этого – и спортивные секции, и различные движения школьников, волонтёрские отряды. Есть масса способов не допустить крайних, ужасных ситуаций, о которых мы порой слышим в новостях.

Участники «родительского собрания» обсудили несколько страшных сюжетов о жестоких избиениях и даже убийствах детей детьми. Психологи подчеркнули, что нам кажется, будто всё, описанное в сюжетах – где-то далеко, в телевизоре, это не о нас и не для нас. Но практика показывает, что и в нашем городе подростки создают в соцсетях группы и собираются на «забивы»: идут драться класс на класс, дом на дом, улица на улицу. И эти «встречи» имеют самые тяжёлые последствия.

Факторы, провоцирующие агрессию – это и наследственность, и социально-бытовые условия, а также ситуационные (введение запретов, ограничений, конфликты между супругами), органические (травмы головного мозга, особенности нервной системы), личные причины (недовольство собой, желание самоутвердиться).

Таким образом, причины агрессии всегда связаны с проблемами в семье или в школе, а сама агрессия – способ обратить на себя внимание.

По мнению участников обсуждения, рост агрессии вызван ещё и развитием интернета и соцсетей, в которых ролики с избиением набирают большое количество просмотров и «лайков». Следовательно, подростки воспринимают агрессию ещё и как кратчайший путь к популярности и признанию. Ценности сместились настолько, что подросток готов донести на себя, выкладывая ролик с преступлением, только бы получить одобрение пользователей соцсетей. Стремясь прославиться, подростки совершенно не думают о последствиях.

Представители старшего поколения вспомнили, что школьные и дворовые драки были всегда, но в то время действовали чёткие правила: «лежачего не бьют», «драться до первой крови», «один на один» и, нарушив их, можно было потерять авторитет. Сегодня же для того, чтобы этот авторитет приобрести, порой дети переступают не только через «неписаные правила», но и через законы Уголовного Кодекса. Агрессия здесь выступает как инструмент для получения внимания и одобрения.

Коснулись участники встречи и вопросов инклюзивного обучения, и проблем принятия новичков в школьном коллективе. Большинство сошлось на том, что огромная роль во всех перечисленных ситуациях отводится родителям. Именно они должны в первую очередь предвидеть последствия разных форм самовыражения и именно им предстоит разрешать возникшие конфликты.

О том, как это сделать цивилизованным путём, рассказала Ольга Захарьящева – профессиональный медиатор, специалист АНО «Ресурс».

Медиация – это процедура из пяти фаз, которая позволяет решить конфликт взаимовыгодным или хотя бы взаимоприемлемым путём. На извечный вопрос «Кто виноват?» медиация не отвечает. В процессе медиации обе стороны остаются удовлетворены. Главный принцип медиации – добровольность. В эту процедуру приходят по собственному желанию и в любой момент могут выйти из неё. Не менее важны конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон, беспристрастность и независимость медиатора.

В некоторых школах Рязани и области уже действуют школьные службы медиации. Они состоят из специально обученных педагогов, родителей и детей, которые занимаются урегулированием конфликтов. И основная задача таких школьных служб – распространение медиативного подхода на все сферы жизни детей и взрослых: это и посредничество, и право каждого защищать свои интересы, и взаимное уважение. Избежать агрессии на 100% это, конечно, не поможет. Конфликты интересов и ценностей были и будут всегда. Но решаются они с помощью медиации более быстро и конструктивно. Таким образом, если у ребёнка в школе возникает конфликт, попытаться решить его родители могут несколькими способами: посоветовать «дать сдачи», выяснять отношения с родителями обидчика или с педагогами самостоятельно или обратиться в службу медиации.

Тема медиации в школьных спорах довольно нова, но очень интересна и обширна, поэтому мы обязательно посвятим ей отдельный материал.

Не менее широка и разнообразна и сама тема агрессии подростков. Она настолько затронула всех участников обсуждения, желающих высказаться было так много, что организаторы решили посвятить ряду аспектов, озвученных в ходе дискуссии, отдельные встречи в рамках проекта «Я – родитель». РИА «7 новостей» обязательно расскажет о них на нашем сайте.