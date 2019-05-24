Хлеб – всему валюта. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами – пять новых историй каждую неделю. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участником специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, получат специальные сувениры. На этой неделе читатель узнает несколько «вкусных» историй.

История десятая. Хлеб – всему валюта.

В первые годы советской власти едва ли не единственной твердой валютой оставался хлеб, поэтому были выпущены так называемые «хлебные займы». Заём был беспроцентным и краткосрочным. Держателям облигаций (их номинал был от 1 до 100 пудов ржи) государство гарантировало получение указанного на ценной бумаге злака или его стоимости на день погашения.

Рязанские газеты пестрели лозунгами: «Крестьянин! В твоих интересах подписаться на хлебный заём!». В губернию было направлено 37500 облигаций на 60 тысяч пудов ржи. Распространяли их через кооперации и профсоюзы, исполкомы и сельсоветы. Поначалу Рязанское отделение Госбанка получило 816 облигаций на 1988 пудов ржи. Спрос на облигации особенно вырос осенью 1922 года после того, как начался сбор продналога.

22 марта 1923 года был выпущен второй хлебный заём. Гасили облигации как натурой, так и деньгами. К началу марта 1924 года было погашено облигаций второго займа на 55813 пудов ржи, а также деньгами на сумму, равную 50628 пудам.

ВОПРОС: Какой еще натуральный заём выпускался в 20-е годы XIX века?

– медовый

– сахарный

– картофельный

– пшеничный

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