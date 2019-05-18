Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 18 мая 2019 13:18 | Просмотров:

Губернатор Рязанской области принял участие в озеленении региона

В субботу, 18 мая, вблизи деревни Полково Рязанского района прошла акция «Лес Победы-2019», приуроченная к всероссийскому дню посадки леса. На площади 5 гектаров жители региона высадили более 20 тысяч сеянцев и саженцев сосны. Это традиционная акция, которая проводится в память о тех, кто защищал нашу страну в годы войны.

Внесли свой вклад в озеленение региона губернатор Рязанской области Николай Любимов, участник Великой Отечественной войны Сергей Иванович Лисенков, представители общественных организаций, бизнес-сообщества, работники лесной отрасли, школьники, волонтеры и другие рязанцы. Также среди участников были депутаты Рязанской областной Думы Виктор Дрейлих и Георгий Свид.

– На акцию пришли неравнодушные рязанцы, которые хотят внести свой вклад в увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. И сегодня во всех районах нашей области высаживаются новые деревья, благоустраиваются скверы, озеленяются места захоронения. И это действительно замечательно, – сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Впервые всероссийский день посадки леса отметили в 2011 году. Однако он уже стал доброй традицией для всех, кто не равнодушен к экологии нашей страны. 

Тэги:, ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
849
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
798
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
784
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх