Губернатор Рязанской области принял участие в озеленении региона

В субботу, 18 мая, вблизи деревни Полково Рязанского района прошла акция «Лес Победы-2019», приуроченная к всероссийскому дню посадки леса. На площади 5 гектаров жители региона высадили более 20 тысяч сеянцев и саженцев сосны. Это традиционная акция, которая проводится в память о тех, кто защищал нашу страну в годы войны.

Внесли свой вклад в озеленение региона губернатор Рязанской области Николай Любимов, участник Великой Отечественной войны Сергей Иванович Лисенков, представители общественных организаций, бизнес-сообщества, работники лесной отрасли, школьники, волонтеры и другие рязанцы. Также среди участников были депутаты Рязанской областной Думы Виктор Дрейлих и Георгий Свид.

– На акцию пришли неравнодушные рязанцы, которые хотят внести свой вклад в увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. И сегодня во всех районах нашей области высаживаются новые деревья, благоустраиваются скверы, озеленяются места захоронения. И это действительно замечательно, – сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Впервые всероссийский день посадки леса отметили в 2011 году. Однако он уже стал доброй традицией для всех, кто не равнодушен к экологии нашей страны.