Губернатор поручил обеспечить сотовую связь в полях, где убирают урожай

В пятницу, 9 августа, губернатор Николай Любимов проинспектировал ход уборочной кампании в Рязанской области.

Глава региона отметил, что одной из главных проблем аграриев является отсутствие сотовой связи в полях, где убирают урожай. В условиях применения современной сельхозтехники с навигацией эта проблема стала наиболее актуальной. Ведь без сотовой связи эти машины невозможно использовать в полную силу.

– Министерство сельского хозяйства региона, новое министерство цифрового развития, министерство промышленности и экономического развития должны вместе с сотовыми операторами поработать для того, чтобы выяснить, где в первую очередь это нужно исправить, и в дальнейшем такую работу проводить на территории всей области. Нам необходимо быстро двигаться в направлении цифрового развития, – заявил губернатор.

Глава региона также отметил, что государственная поддержка АПК продолжится в проведении известкования кислых почв, вовлечении в оборот неиспользуемых земель, в продвижении отечественных разработок и оборудования, сообщает сайт регионального правительства.