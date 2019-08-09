Группа компаний «ЕДИНСТВО» получила награды в честь Дня строителя

Коллектив группы компаний «ЕДИНСТВО» получил сразу две награды в честь грядущего профессионального праздника Дня строителя. Генеральному директору группы компаний Антону Воробьеву была вручена почетная грамота от администрации города за большой вклад в развитие строительной отрасли Рязани.

Также группа компаний «ЕДИНСТВО» получила свидетельство о занесении на Доску Почета строителей Рязанской области от министерства строительного комплекса Рязанской области, Совета Союза строителей Рязанской области и Рязанской областной организации профсоюзов строителей России.

Напомним, что группа компаний «ЕДИНСТВО» является лидером по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2018 году в Рязанской области с показателем 176 994 кв.м.* По данным ЕРЗ (Единого реестра застройщиков) «ЕДИНСТВО» входит в топ-30 застройщиков России по объему текущего строительства.

Помимо этого в июле 2019 года именно жилой комплекс от группы компаний «ЕДИНСТВО» получил первое в Рязанской области разрешение о степени готовности проекта, которое позволяет продолжить его реализацию без использования эскроу-счетов.

*По данным Национального объединения застройщиков жилья

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