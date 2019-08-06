РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе региональное отделение Банка России как раз отмечает знаменательную дату, поэтому читатели могут узнать, как развивалось учреждение.

История 62. Госбанк в Рязани: первые годы советской власти

Революционный 1917 год принес значительные изменения в финансовую систему страны. Активный отток средств частных лиц из банков в Рязани начался еще в августе, а после октябрьского переворота началась практически паника среди клиентов. У кредитных учреждений оставалась надежда лишь на отделение Государственного банка.

Между тем, 25 октября 1917 года большевики захватили головное учреждение. Возникла тупиковая ситуация: деньги на счетах были, но использовать их без согласования с главной конторой нельзя. А Петроград молчал. Почти два месяца судьба филиалов была не ясна. Они были фактически предоставлены сами себе. Справлялись, объединив все банковское сообщество. Практически ежедневно проходили совещания руководителей учреждений. На заседаниях устанавливали нормы выдачи наличных: не свыше 500 рублей единовременно, затем уже 300 рублей в неделю, потом 200 рублей. Но так как новые средства на счета не поступали, деньги в хранилище таяли.

14 декабря 1917 года, наконец, был издан Декрет «О национализации банков». Он провозглашал государственную монополию на банковское дело. В течение 1918 года активы и пассивы местных отделений бывших акционерных банков были переданы в Рязанское отделение Госбанка. Но работать было непросто: в стране нарастала инфляция, Совет Народных Комиссаров допечатывал все новые денежные знаки, но их не хватало. Вкладчики могли получить по сберкнижкам не более 100 рублей в неделю. Этого в мае 1918 года хватало лишь на несколько килограммов картофеля.

После завершения гражданской войны перед новым руководством страны встала задача найти средства на восстановление хозяйства. Было принято решение создать Государственный банк РСФСР (затем – СССР). На местах его представляли отделения. Формирование штата началось в Рязани в марте 1922 года.