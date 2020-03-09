«Есенинский календарь» и молодые профессионалы. Видеообзор событий недели

РИА «7 новостей» представляет видеообзор событий прошедшей недели.
Опубликовано видео с моментом пожара, в котором сгорел автомобиль журналиста Михаила Комарова.
В Рязани стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы». Соревнованиях проходят под эгидой международного движения WorldSkills, к которому Рязань присоединилась в 2016 году.
В Рязани презентовали программу мероприятий в честь 125-летия со дня рождения Есенина.
Появилось видео с празднования Широкой Масленицы в Рязани.
Стало известно, где будут лечиться заболевшие коронавирусом в Рязани.
Эпидемиологи рассказали о мерах профилактики коронавируса.
Рязанок поздравили с предстоящим Международным женским днём.
Корреспондент РИА «7 новостей» Николай Трубин опросил рязанских мужчин. Им предстояло рассказать о своём отношении к 8 марта.