«Есенинский календарь» и молодые профессионалы. Видеообзор событий недели

РИА «7 новостей» представляет видеообзор событий прошедшей недели.

Опубликовано видео с моментом пожара, в котором сгорел автомобиль журналиста Михаила Комарова.

В Рязани стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы». Соревнованиях проходят под эгидой международного движения WorldSkills, к которому Рязань присоединилась в 2016 году.

<noscript><iframe title="В Рязани стартовал чемпионат «Молодые профессионалы»" width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/I9JjBC19HcU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

В Рязани презентовали программу мероприятий в честь 125-летия со дня рождения Есенина.

<noscript><iframe title="В Рязани презентовали «Есенинский календарь»." width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/0rAYqvy126k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Появилось видео с празднования Широкой Масленицы в Рязани.

<noscript><iframe title="Масленица в Рязани" width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/iZn8d_Sn6W8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Стало известно, где будут лечиться заболевшие коронавирусом в Рязани.

<noscript><iframe title="Превентивные меры в Рязани в случае возникновения коронавируса" width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/83tnShSBJp4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Эпидемиологи рассказали о мерах профилактики коронавируса.

<noscript><iframe title="Меры защиты от коронавируса" width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/l6Nd4V7rJq0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Рязанок поздравили с предстоящим Международным женским днём.

<noscript><iframe title="Рязанок поздравили с предстоящим Международным женским днём." width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/1RAAwN7mU90?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Корреспондент РИА «7 новостей» Николай Трубин опросил рязанских мужчин. Им предстояло рассказать о своём отношении к 8 марта.