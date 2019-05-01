В субботу, 25 мая, в Рязани прошёл IX Открытый областной фестиваль «Во!СемьЯ!». Ежегодный фестиваль для всей семьи пользуется популярностью у жителей города. Площадка Горпарка собрала более 7 000 участников. Дети всех возрастов играли в игровой зоне, где разместились батутный городок и площадки партнёров фестиваля, в частности «Фокус-покус», «Семейные картинки», “Руки мастера». Ребята гладили домашних животных, рассматривали под микроскопом загадки природы, осматривали пожарную технику и изучали правила дорожного движения, участвовали в подвижных играх и викторинах. Любители ярких снимков фотографировались с талисманами фестиваля. Взрослые посетители получили консультации специалистов. Праздник посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с дочерьми, а также министр образования и молодёжной политики Ольга Щетинкина. После осмотра глава региона поприветствовал гостей.
В Рязани появилась Императорская аллея. Торжественная закладка состоялась в понедельник, 20 мая, в парке имени Полонского на территории Рязанского института (филиала) Московского Политехнического университета. Мероприятие посвящено 115-й годовщине посещения императором Николаем II Рязанской первой мужской гимназии. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк и директор Политехнического института Игорь Мурог высадили первые кедры на императорской аллее. Игорь Мурог отметил, что эта аллея поможет молодому поколению также сохранить память об истории города и с большим вниманием относиться к жизненному пути и личности последнего российского императора Николая II.
четверг, 23 мая, в рязанских школах прошли «Последние звонки». Члены регионального правительства посетили учебные заведения в районах региона. Губернатор Рязанской области Николай Любимов приехал на праздничное событие в школу №39. Он поздравил выпускников, их учителей и родителей со столько значимым для них днём.
В пятницу, 24 мая, Рязанский агротехнологический университет имени П.А. Костычева отметил своё 70-летие. Торжественное мероприятие посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, председатель Комитета по аграрным вопросам ГД РФ Владимир Кашин, заместитель директора Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ Алексей Свистунов и другие представители властных структур, а также преподаватели вуза, студенты и выпускники. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев вручил вузу приветственный адрес. От имени председателя ГД РФ Вячеслава Володина собравшихся с 70-летием университета поздравил Владимир Кашин. Он передал ректору РГАТУ Николаю Бышову Почётную грамоту Государственной Думы. От имени Рязанской областной думы коллектив поздравил Аркадий Фомин.
В пятницу, 24 мая, на площадке перед Рязанской областной филармонией в День славянской письменности и культуры состоялся ежегодный концерт Тысячного сводного хора. В концерте приняли участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Государственный Рязанский русский народный хор им. Е. Попова, Рязанский камерный хор, любительский хор Рязанской филармонии, сводный детский хор, квинтет священнослужителей, хоры муниципальных образований региона и хоры предприятий, учреждений и образовательных организаций области. Поздравил гостей с праздником губернатор Рязанской области Николай Любимов.
В субботу, 25 мая, в Академии единоборств Рязанской области состоялись финальные бои и награждение победителей VI Всероссийского турнира по боксу класса «А» «Кубок командующего ВДВ». 75 сильнейших спортсменов из 12 частей и подразделений воздушно-десантных войск Российской Федерации боролись за победу. Среди них 5 мастеров спорта России международного класса и 43 мастера спорта России.
В пятницу, 24 мая, в Рязани открылась штаб-квартира Международного форума древних городов. Рязанцев угостили вкусным караваем и рассказали о программе форума, который пройдет в нашем городе во второй раз с 14 по 18 августа. Главной темой станет театральное искусство. По словам организаторов, в этот раз заявки на участие подали 46 городов из разных стран. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: уникальные театральные постановки творческих коллективов из разных городов мира, открытые лектории, концерты, международные конференции, гастрономический фестиваль и многое другое. Изюминкой празднования станет фотоконкурс «Фотофорум древних городов» с последующей выставкой работ победителей, которые можно будет увидеть в рязанском художественном музее имени Пожалостина.
ХК «Рязань» формирует состав на новый сезон. Помимо Владимира Карпова, продлившего контракт с клубом, появились у «горожан» и первые дебютанты – опытный форвард Вячеслав Муштаев и защитник Виталий Демаков.
в Рязани открылась выставка живописи и графики «Былого не могу забыть». В экспозицию вошли более 60 произведений Сергея Пырсина и Веры Болдыреваой-Семёновой-Тян-Шанской – художников, чьи имена связаны с рязанским краем. Сергей Андреевич Пырсин (1868–1962) – активный участник и организатор художественных выставок в Рязани в начале XX века, один из учредителей «Общества Рязанского художественно-исторического музея». На экспозиции представлены произведения, созданные автором в пору обучения и проживания в Дюссельдорфе из фондов Рязанского художественного музея. Вера Дмитриевна Болдырева-Семёнова-Тян-Шанская (1883–1984) – живописец, график, член Союза художников СССР. На выставке представлено около 40 работ Веры Дмитриевны из фондов Липецкого краеведческого музея. Самое раннее произведение датируется 1908 годом, самая поздняя относится к 1960-м.
Во вторник, 21 мая, Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых отметил 100-летие со дня основания. Празднование юбилея проходило в актовом зале детской музыкальной школы №1. Преподавателей и учащихся колледжа поздравили министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов и заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина. Начальник управления культуры администрации города Евгения Власова вручила педагогам и студентам Почетные грамоты администрации города Рязани, благодарности главы администрации и ценные подарки.