В пятницу, 24 мая, в Рязани открылась штаб-квартира Международного форума древних городов. Рязанцев угостили вкусным караваем и рассказали о программе форума, который пройдет в нашем городе во второй раз с 14 по 18 августа. Главной темой станет театральное искусство. По словам организаторов, в этот раз заявки на участие подали 46 городов из разных стран. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: уникальные театральные постановки творческих коллективов из разных городов мира, открытые лектории, концерты, международные конференции, гастрономический фестиваль и многое другое. Изюминкой празднования станет фотоконкурс «Фотофорум древних городов» с последующей выставкой работ победителей, которые можно будет увидеть в рязанском художественном музее имени Пожалостина.