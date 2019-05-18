Главные фото уходящей недели

Лучшие фотографии недели по версии РИА «7 новостей»
Рязанцы увидели изделия, изготовленные учащимися образовательных учреждений
В Лесопарке прошла областная выставка-ярмарка изделий, изготовленных школьниками и студентами. Свои работы представили более 50 школ, интернатных учреждений и дополнительного образования из разных муниципалитетов, а также 26 областных профессиональных образовательных организаций. На ярмарке рязанцы увидели швейные и столярные изделия, спортивный и садовый инвентарь, предметы искусства, попробовали свежую выпечку и послушали концерт. На сцене выступали творческие коллективы образовательных учреждений региона.
Видео: рязанцам показали «площадку-призрак» в Лесопарке
Рязанские депутаты после скандала посетили детскую площадку в рязанском Лесопарке. Соответствующее решение было принято на комитете по ЖКХ в пятницу, 17 мая. Директор Лесопарка Виталий Исаев провёл экскурсию по территории зелёной зоны для депутатов и журналистов и объяснил сложившуюся ситуацию вместе с представителями администрации. Директор рассказал, что приобретённое оборудование распределили по городу из-за того, что в Лесопарке оказалось недостаточно места для размещения всего комплекса. Чтобы установить комплекс, потребовалась бы вырубить часть зелёной зоны.
Губернатор Рязанской области принял участие в озеленении региона
В субботу, 18 мая, вблизи деревни Полково Рязанского района прошла акция «Лес Победы-2019», приуроченная к всероссийскому дню посадки леса. На площади 5 гектаров жители региона высадили более 20 тысяч сеянцев и саженцев сосны. Это традиционная акция, которая проводится в память о тех, кто защищал нашу страну в годы войны. Внесли свой вклад в озеленение региона губернатор Рязанской области Николай Любимов, участник Великой Отечественной войны Сергей Иванович Лисенков, представители общественных организаций, бизнес-сообщества, работники лесной отрасли, школьники, волонтеры и другие рязанцы. Также среди участников были депутаты Рязанской областной Думы Виктор Дрейлих и Георгий Свид.
В Рязани впервые прошло светское событие «Шик-Раут»
В четверг, 16 мая, в Рязани прошёл «Шик-Раут». Событие в формате «делового нетворкинга» прошло в нашем городе впервые в современном пространстве в ТРЦ «Малина». В рамках мероприятия прошла презентация селективной парфюмерии, выступила певица Юлия Смирнова. На протяжении вечера гости делали снимки в тематических фотозонах, общались на разные темы, дегустировали вина и разнообразные десерты. Рязанцы увидели коллекцию одежды Аси Когель, которая приехала на мероприятие из Санкт-Петербурга. Основательница KOGEL FASHION HOUSE продемонстрировала гостям коллекцию весна-лето 2019, представленную в Милане, Париже, Москве и Петербурге. Гостем вечера также стал российский художник, основатель «орнаментализм» Алексей Акиндинов. Он презентовал собственное полотно, которое создал 20 лет назад, а также провёл автограф-сессию.
У рязанской лесопожарной службы теперь есть новая техника
В субботу, 18 мая, в рамках акции «Лес Победы-2019» лесопожарной службе передали ключи от четырех новых колесных тракторов и двух лесопатрульных автомобилей. Новая техника позволит выполнять различные работы по лесовосстановлению, лесоразведению и агроуходу. Тракторы передадут пожарно-химическим станциям в Шилове, Касимове, Выше Шацкого района и Кипчакове Кораблинского района. А лесопатрульные автомобили – в Касимов и Сосновку Касимовского района.
В Рязани отреставрировали здание водочного завода
Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил обновлённый памятник архитектуры XIX века – «Здание водочного завода». Экскурсию по объекту для главы региона провели президент холдинга «Инвест» Игорь Коськин и председатель совета директоров Галина Трушина. Культурный объект на улице Павлова обновили предприниматели в рамках реализации имиджевого для региона проекта. Работы по реставрации и внутренней отделке, которые велись с 2016 года, завершены. Объект в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию. В отреставрированном здании расположится офис управляющей компании холдинга ФПК Инвест, а также ресторан в стиле «лофт». В дальнейшем на территории появится музей кожи, фитнес-центр с бассейном и детским центром, подземный паркинг и стилизованная пешеходная зона.
Рязанский музей-усадьба академика И.П. Павлова встретил свою 73-ю весну
Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова отметил свой 73-й день рождения. В рамках празднования прошёл «Сиреневый бал», на котором выступили разные творческие коллективы города. Уже четвёртый год праздник проходит в таком формате. В концертной программе приняли участие студия «Белый бал», студенты Высшей школы народных искусств, музыканты Рязанской областной филармонии и детский библиотеатр «Кит».