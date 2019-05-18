Главные фото уходящей недели

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил обновлённый памятник архитектуры XIX века – «Здание водочного завода». Экскурсию по объекту для главы региона провели президент холдинга «Инвест» Игорь Коськин и председатель совета директоров Галина Трушина. Культурный объект на улице Павлова обновили предприниматели в рамках реализации имиджевого для региона проекта. Работы по реставрации и внутренней отделке, которые велись с 2016 года, завершены. Объект в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию. В отреставрированном здании расположится офис управляющей компании холдинга ФПК Инвест, а также ресторан в стиле «лофт». В дальнейшем на территории появится музей кожи, фитнес-центр с бассейном и детским центром, подземный паркинг и стилизованная пешеходная зона.