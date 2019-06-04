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Общество Рязань 4 июня 2019 22:50 | Просмотров:

Глава региона возложил цветы к монументу в городе Сасово

Во вторник, 4 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил обновлённую среднюю общеобразовательную школу №106 в городе Сасово. В муниципальном учебном заведении в разные годы учились заслуженный конструктор-оружейник, Герой Социалистического труда Н.Ф. Макаров, Герои Советского Союза, совершившие подвиги в годы Великой Отечественной войны – Ю.П. Азовкин, И.М. Киселев, А.С. Мишин, В.А. Молодцов, В.С. Савин.

В память о них на здании школы установлены мемориальные доски. Глава региона возложил к монументам цветы.

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